ВС России приближаются к Славянску, сообщил Пушилин
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 18.01.2026 (обновлено: 21:22 18.01.2026)
ВС России приближаются к Славянску, сообщил Пушилин
Российские войска приближаются к Славянску, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.01.2026
https://ria.ru/20260115/spetsoperatsiya-2067971114.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ВС России приближаются к Славянску, сообщил Пушилин

Пушилин: ВС России приближаются к Славянску и Красному Лиману

Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 18 янв — РИА Новости. Российские войска приближаются к Славянску, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"После освобождения Закотного мы видим, что наши подразделения приближаются к самому Славянску. Там уже осталось порядка 30 километров", — написал он на платформе MAX.
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Герасимов рассказал о ситуации в Константиновке
15 января, 08:19
Одновременно с этим военнослужащие перекрыли логистику противника между Артемовском и Славянском, освободив Приволье в 19 километрах от города.
"И 16 километров до Красного Лимана", — добавил Пушилин.
Накануне подразделения Южной группировки войск освободили село Приволье. Днем ранее ее же бойцы взяли под контроль село Закотное.
В середине декабря начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Северска, которое позволило российским военным продвинуться с северо-востока к Славянско-Краматорской агломерации. Эти усилия подкрепляют успехи армии в районе Константиновки, которая вместе с Дружковкой, Краматорском и Славянском формирует наиболее важную линию обороны украинских войск в оккупированной части ДНР.
Тогда же Герасимов сообщил, что штурмовики уже ведут уличные бои в Красном Лимане, а также продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ на берегу реки Оскол. Освобождение села Платоновка позволило подразделениям полностью взять под контроль дорогу Северск — Красный Лиман, что лишает противника важного логистического маршрута, значительно затрудняя положение украинских войск в городе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
