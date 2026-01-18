В Чехове число домов, оставшихся без отопления, снизилось до 31

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Число многоквартирных домов в подмосковном Чехове, остающихся без отопления, снизилось до 31, Число многоквартирных домов в подмосковном Чехове, остающихся без отопления, снизилось до 31, сообщил глава муниципального округа Михаил Собакин.

Ранее он сообщил, что параметры на котельной №2 по горячему водоснабжению и отоплению снижены в Чехове по десяткам адресов, аварию устраняли, определяли место утечки на теплосети. Позже подачу отопления в дома возобновили. Всего без отопления и горячей воды оставались жители 101 многоквартирного дома и организации здравоохранения.

"Только что закончились работы на трассе от ЦТП-8. Сейчас начинаем заполнение системы. Совсем скоро жители домов на улице Береговой и Дружбы, дом 1, почувствуют тепло в своих квартирах... На данный момент без подачи ресурса продолжает оставаться 31 многоквартирный дом", - написал Собакин в Telegram-канале.

Глава муниципального округа отметил, что тепло стало поступать в больницу и социальные объекты. Параллельно бригады техников продолжают обход домов для их развоздушивания. Все работы будут продолжены до полного устранения всех нарушений.