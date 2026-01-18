https://ria.ru/20260118/rossiya-2068616781.html
В Чехове число домов, оставшихся без отопления, снизилось до 31
В Чехове число домов, оставшихся без отопления, снизилось до 31
В Чехове число домов, оставшихся без отопления, снизилось до 31
Число многоквартирных домов в подмосковном Чехове, остающихся без отопления, снизилось до 31, сообщил глава муниципального округа Михаил Собакин.
В Чехове число домов, оставшихся без отопления, снизилось до 31
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Число многоквартирных домов в подмосковном Чехове, остающихся без отопления, снизилось до 31, сообщил
глава муниципального округа Михаил Собакин.
Ранее он сообщил, что параметры на котельной №2 по горячему водоснабжению и отоплению снижены в Чехове
по десяткам адресов, аварию устраняли, определяли место утечки на теплосети. Позже подачу отопления в дома возобновили. Всего без отопления и горячей воды оставались жители 101 многоквартирного дома и организации здравоохранения.
"Только что закончились работы на трассе от ЦТП-8. Сейчас начинаем заполнение системы. Совсем скоро жители домов на улице Береговой и Дружбы, дом 1, почувствуют тепло в своих квартирах... На данный момент без подачи ресурса продолжает оставаться 31 многоквартирный дом", - написал Собакин в Telegram-канале.
Глава муниципального округа отметил, что тепло стало поступать в больницу и социальные объекты. Параллельно бригады техников продолжают обход домов для их развоздушивания. Все работы будут продолжены до полного устранения всех нарушений.
Силами бригад техников, прибывших из соседних округов, продолжается ликвидация двух утечек на теплосетях от ЦТП-6, добавил Собакин. На объектах работает более 15 рабочих и шесть единиц техники.