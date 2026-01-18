Рейтинг@Mail.ru
В Чехове число домов, оставшихся без отопления, снизилось до 31 - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 18.01.2026 (обновлено: 16:43 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/rossiya-2068616781.html
В Чехове число домов, оставшихся без отопления, снизилось до 31
В Чехове число домов, оставшихся без отопления, снизилось до 31 - РИА Новости, 18.01.2026
В Чехове число домов, оставшихся без отопления, снизилось до 31
Число многоквартирных домов в подмосковном Чехове, остающихся без отопления, снизилось до 31, сообщил глава муниципального округа Михаил Собакин. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T15:51:00+03:00
2026-01-18T16:43:00+03:00
происшествия
чехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068603677_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_17dceb6851faa93cde48f8278047e72b.jpg
https://ria.ru/20260118/vosstanovlenie-2068579242.html
чехов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068603677_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a38bf205c2326690fd985b78c17aaa8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чехов
Происшествия, Чехов
В Чехове число домов, оставшихся без отопления, снизилось до 31

Собакин: в Чехове число оставшихся без отопления домов снизилось до 31

© Фото : Михаил Собакин/TelegramУстранение аварии на теплосетях в Чехове
Устранение аварии на теплосетях в Чехове - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : Михаил Собакин/Telegram
Устранение аварии на теплосетях в Чехове
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Число многоквартирных домов в подмосковном Чехове, остающихся без отопления, снизилось до 31, сообщил глава муниципального округа Михаил Собакин.
Ранее он сообщил, что параметры на котельной №2 по горячему водоснабжению и отоплению снижены в Чехове по десяткам адресов, аварию устраняли, определяли место утечки на теплосети. Позже подачу отопления в дома возобновили. Всего без отопления и горячей воды оставались жители 101 многоквартирного дома и организации здравоохранения.
"Только что закончились работы на трассе от ЦТП-8. Сейчас начинаем заполнение системы. Совсем скоро жители домов на улице Береговой и Дружбы, дом 1, почувствуют тепло в своих квартирах... На данный момент без подачи ресурса продолжает оставаться 31 многоквартирный дом", - написал Собакин в Telegram-канале.
Глава муниципального округа отметил, что тепло стало поступать в больницу и социальные объекты. Параллельно бригады техников продолжают обход домов для их развоздушивания. Все работы будут продолжены до полного устранения всех нарушений.
Силами бригад техников, прибывших из соседних округов, продолжается ликвидация двух утечек на теплосетях от ЦТП-6, добавил Собакин. На объектах работает более 15 рабочих и шесть единиц техники.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Херсонской области восстановили электроснабжение
Вчера, 08:48
 
ПроисшествияЧехов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала