Рейтинг@Mail.ru
"С нас хватит". Во Франции сделали внезапное заявление о России - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:13 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/rossiya-2068611795.html
"С нас хватит". Во Франции сделали внезапное заявление о России
"С нас хватит". Во Франции сделали внезапное заявление о России - РИА Новости, 18.01.2026
"С нас хватит". Во Франции сделали внезапное заявление о России
Лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал Европу прекратить пытаться вести войну с Россией и возобновить переговоры. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T15:13:00+03:00
2026-01-18T15:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
франция
украина
флориан филиппо
эммануэль макрон
дмитрий песков
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934656528_0:341:3035:2048_1920x0_80_0_0_3cb55f6ebda9c7de8f015132ed210778.jpg
https://ria.ru/20260118/rf-2068606016.html
https://ria.ru/20260118/rossiya-2068603181.html
россия
франция
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934656528_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_cc0dfb14d0be66c3824c6cb088c0e283.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, франция, украина, флориан филиппо, эммануэль макрон, дмитрий песков, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Франция, Украина, Флориан Филиппо, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Евросоюз
"С нас хватит". Во Франции сделали внезапное заявление о России

Политик Филиппо призвал снять санкции с России и возобновить диалог с ней

© AP Photo / Darko VojinovicМужчина с российским флагом
Мужчина с российским флагом - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Мужчина с российским флагом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал Европу прекратить пытаться вести войну с Россией и возобновить переговоры.
"Давайте прекратим всеобщую паранойю, восстановим диалог с Россией, снимем санкции и возобновим торговлю с ней. Давайте прекратим пытаться вести войну против России на Украине <…> С нас хватит действий ЕС, которые ведут страну от одного кризиса к другому", — написал он.
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Финский политик призвал НАТО строить безопасность вместе с Россией
Вчера, 14:27
По мнению политика, каждая европейская страна должна "восстановить независимость и защищать свои национальные интересы".
В среду издание Politico сообщило, что правительства европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на ЕС с целью создания должности переговорщика, который будет представлять их интересы в урегулировании на Украине. Одним из возможных претендентов дипломаты считают главу Финляндии Александра Стубба.
В декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Они проиграли". Заявление главы МИД Британии о России возмутило журналиста
Вчера, 13:54
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияФранцияУкраинаФлориан ФилиппоЭммануэль МакронДмитрий ПесковЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала