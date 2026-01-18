https://ria.ru/20260118/rossiya-2068611795.html
"С нас хватит". Во Франции сделали внезапное заявление о России
"С нас хватит". Во Франции сделали внезапное заявление о России - РИА Новости, 18.01.2026
"С нас хватит". Во Франции сделали внезапное заявление о России
Лидер правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал Европу прекратить пытаться вести войну с Россией и возобновить переговоры. РИА Новости, 18.01.2026
"С нас хватит". Во Франции сделали внезапное заявление о России
Политик Филиппо призвал снять санкции с России и возобновить диалог с ней