Европейцы в свое время оказались неспособны понять и принять, что специальная военная операция России на Украине была направлена в том числе и на их защиту. И теперь пожинают печальные плоды своей слепоты.

Сегодня в мире широко обсуждается план Трампа расширить так называемый Совет мира, который изначально по мандату СБ ООН должен был осуществлять посреднические функции по разрешению конфликта в Газе.

На сей день состав Совета очень напоминает компанию для игры в гольф в поместье Мар-а-Лаго: сам Дональд Трамп (естественно, председатель), его зять Джаред Кушнер, приятель Трампа миллиардер Марк Роуэн, бывший премьер Британии Тони Блэр, госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель и личный друг Трампа Стив Уиткофф, член администрации Трампа Роберт Габриэль и глава Всемирного банка Аджай Банга.

Впрочем, по сведениям издания Financial Times, Трамп планирует не только расширить список членов Совета мира, но и географию его деятельности: в частности, в "зону ответственности" Совета планируется включить Венесуэлу и Украину.

Что касается новых персоналий, то президент США заявил: он объявит расширенный список на ближайшем Давосском форуме — и это будет "самый великий и самый престижный Совет, который когда-либо и где-либо создавался".

Согласно Financial Times, в международном сообществе возникла паника, потому что администрация Трампа рассматривает Совет мира "как потенциальную замену ООН, <...> своего рода параллельный неофициальный орган для решения других конфликтов за пределами Газы".

Непонятно: а где тут новость и в чем повод для внезапного посыпания головы пеплом?

За последние пару месяцев Трамп и представители его команды совершенно четко и откровенно известили всех желающих слушать о том, что ни международное право в общем, ни ООН в частности больше не имеют никакого значения.

Например, заместитель главы администрации и советник президента США по внутренней безопасности Стивен Миллер после жалких писков Европы из-за вторжения в Венесуэлу заявил, что "США — сверхдержава, и при президенте Трампе мы будем вести себя как сверхдержава". Что касается международного права, то "оно — для слабаков": "Вы можете говорить все что угодно о международных любезностях и всяком таком. Но мы живем в реальном мире, который управляется силой, принуждением и властью. Это железные законы жизни".

Другой видный член Совета мира, госсекретарь Рубио, тоже высоко оценил роль ООН: "ООН? Меня не волнует, что говорит ООН. ООН понятия не имеет, что она делает".

Сам же Трамп был еще более прямолинеен. На вопрос, что является пределом его власти, он скромно ответил: "Мои собственные моральные убеждения. Мой собственный ум. Это единственное, что может меня остановить. Мне не нужно международное право".

Забавно и одновременно печально, что именно в этом с пеной у рта обвиняли Россию европейцы, хотя мы просто защищались и пытались сохранить мир и международное право.

В одной из недавних публикаций издания Al Jazeera был неожиданно разумный пассаж: "Русские видят себя хранителями старого порядка, предельными консерваторами во внешней политике. Они воспринимают возглавляемый США Запад как ревизионистскую силу, ответственную за демонтаж послевоенного миропорядка, и рассматривают войну на Украине как способ противодействовать этой ревизии".

На прошедшей недавно церемонии вручения верительных грамот со стороны новых послов иностранных государств президент России Владимир Путин особым образом подчеркнул приверженность нашей страны к сохранению признанных международных норм и соответствующих институтов. В частности, Путин отметил, что "Россия выступает за укрепление ключевой, центральной роли в мировых делах Организации Объединенных Наций", и подчеркнул "востребованность закрепленных в Уставе ООН императивов", в том числе равноправия, уважения суверенитета, невмешательства во внутренние дела и разрешения споров путем диалога.

Путин напомнил, что 80 лет назад, после окончания Второй мировой войны, "наши отцы, деды, прадеды" смогли объединиться, найти баланс интересов и договориться о правилах международного общения, а сейчас "вместо диалога между государствами звучит монолог тех, кто по праву сильного считает допустимым диктовать свою волю, поучать жизни и отдавать приказы".

Эстонский Международный центр обороны и безопасности в материале под названием "2026-й: год плохих вариантов для Европы" впервые озвучил крамольную мысль: Европа ошиблась, и, возможно, теперь нужно будет просить у России прощения, иначе Европе конец. "Государства, которые обладают значительной военной мощью и политической волей ее применять, — в частности, США, Китай и Россия — уже взяли четкий курс на консолидацию своих сфер влияния. Эстонии (и всей Европе) следует избегать жесткой ответной позиции, утверждающей, что любое взаимодействие с Москвой по своей сути неправильно или опасно. Подобный подход не поможет сформировать будущую политику Европы в отношении России".

Примерно то же самое вчера озвучил бывший генсек НАТО Столтенберг, который призвал срочно "восстанавливать диалог с Россией" и "говорить с ней как с соседом".

Путин сказал, что Россия готова к восстановлению отношений с Европой: и "хочется верить", что со временем Россия и Европа "вернутся к нормальному, конструктивному общению".

Но ослепленная ненавистью, завистью и страхом Европа в очередной раз сделала ставку на противостояние с Россией, и это теперь может окончиться стиранием ее с политической и исторической карты — если только мы снова не придем на помощь.