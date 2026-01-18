Рейтинг@Mail.ru
В России планируют уточнить требования к земельным участкам
13:13 18.01.2026 (обновлено: 23:48 18.01.2026)
В России планируют уточнить требования к земельным участкам
общество, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), госдума рф
Общество, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Госдума РФ
Дачные участки в Московской области
Дачные участки в Московской области
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Дачные участки в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Власти России планируют в этом году уточнить требования к земельным участкам, включаемым в границы территории садоводства, а также упростить процедуру оформления прав на общее имущество СНТ, следует из документов правительства РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Подготовкой этих законодательных поправок занимается Росреестр. Изменения предполагается внести в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд. В марте этого года проект планируют представить в правительство, а в ноябре — внести на рассмотрение Госдумы.
Борщевик Сосновского - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Юрист предупредила дачников о новых штрафах за борщевик с марта
16 ноября 2025, 03:18
В частности, речь идет о поправках, уточняющих требования к земельным участкам, которые включаются в границы территории садоводства. Сейчас в них запрещено включать участки, принадлежащие лицам, которые не являются учредителями товарищества. Исключение составляют участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности.
Новый проект предусматривает, что в границы создаваемой территории садоводства по-прежнему будет запрещено включать земельные участки тех, кто не является учредителем. Однако в границы уже созданной территории эти участки могут быть включены с согласия таких лиц.
Законопроект призван совершенствовать регулирование вопросов возникновения права общей долевой собственности на имущество общего пользования СНТ. К нему относятся участки общего назначения, то есть вся земля на территории СНТ, помимо непосредственно садовых участков собственников. Это могут быть, например, дороги и проезды, спортплощадки и скверы, места для мусора, инженерные коммуникации.
Сейчас по закону общее имущество СНТ должно находиться в общей долевой собственности владельцев садовых участков. Для ее оформления необходимо провести общее собрание членов товарищества, пропорционально рассчитать доли и затем оформить в Росреестре право на имущество общего пользования. Поправками предлагается упростить эту процедуру, предусмотрев, что право собственности на общее имущество СНТ возникает с момента его постановки на государственный кадастровый учет в Росреестре.
Поправки позволят отрегулировать механизмы передачи такого имущества в пользование ресурсоснабжающим организациям, отмечали в ведомстве. Речь идет, например, об электросетевых или газовых компаниях, в том числе при проведении социальной газификации СНТ.
Женщина пропалывает грядку на дачном участке во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Российских дачников предупредили о новых правилах
1 сентября 2025, 22:08
 
ОбществоФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Госдума РФ
 
 
