"Роскосмос" обсудит с НАСА сроки сведения МКС с орбиты

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Роскосмос" в течение года дополнительно обсудит с НАСА сроки сведения МКС с орбиты, заявил РИА Новости генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
«
"Сейчас новый администратор НАСА назначен. Я думаю, что в течение года переговорим. Пока было на 2028 год - завершение работы МКС, до 2030 - ее сведение с орбиты. А сейчас будем с НАСА дополнительно это все обсуждать", - сказал Баканов.
Ранее глава "Роскосмоса" сообщил РИА Новости, что он обменялся контактами с новым руководителем НАСА Джаредом Айзекманом, главы космических агентств условились встретиться, когда будет удобно обеим сторонам.
МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, изначально планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. Сейчас эксплуатация МКС продлена до 2028 года с затоплением станции к 2030 году.
Глава НАСА заявил об уверенности в сохранности МКС
9 января, 02:25