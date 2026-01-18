"Роскосмос" обсудит с НАСА сроки сведения МКС с орбиты

«

"Сейчас новый администратор НАСА назначен. Я думаю, что в течение года переговорим. Пока было на 2028 год - завершение работы МКС, до 2030 - ее сведение с орбиты. А сейчас будем с НАСА дополнительно это все обсуждать", - сказал Баканов.