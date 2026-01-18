Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" обсудит с НАСА сроки сведения МКС с орбиты
Наука
Наука
 
11:14 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/roskosmos-2068590207.html
"Роскосмос" обсудит с НАСА сроки сведения МКС с орбиты
"Роскосмос" обсудит с НАСА сроки сведения МКС с орбиты
"Роскосмос" обсудит с НАСА сроки сведения МКС с орбиты
"Роскосмос" в течение года дополнительно обсудит с НАСА сроки сведения МКС с орбиты, заявил РИА Новости генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T11:14:00+03:00
2026-01-18T11:14:00+03:00
наука
дмитрий баканов
джаред айзекман
наса
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18350/80/183508020_0:49:516:339_1920x0_80_0_0_6d30e51a302b6105a24692a68bff51d5.jpg
https://ria.ru/20260109/nasa-2066945169.html
дмитрий баканов, джаред айзекман, наса, роскосмос
Наука, Дмитрий Баканов, Джаред Айзекман, НАСА, Роскосмос
"Роскосмос" обсудит с НАСА сроки сведения МКС с орбиты

"Роскосмос" в течение года обсудит с НАСА сроки сведения МКС с орбиты

© NASAМКС
МКС - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© NASA
МКС. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "Роскосмос" в течение года дополнительно обсудит с НАСА сроки сведения МКС с орбиты, заявил РИА Новости генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
«
"Сейчас новый администратор НАСА назначен. Я думаю, что в течение года переговорим. Пока было на 2028 год - завершение работы МКС, до 2030 - ее сведение с орбиты. А сейчас будем с НАСА дополнительно это все обсуждать", - сказал Баканов.
Ранее глава "Роскосмоса" сообщил РИА Новости, что он обменялся контактами с новым руководителем НАСА Джаредом Айзекманом, главы космических агентств условились встретиться, когда будет удобно обеим сторонам.
МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, изначально планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. Сейчас эксплуатация МКС продлена до 2028 года с затоплением станции к 2030 году.
НаукаДмитрий БакановДжаред АйзекманНАСАРоскосмос
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала