Финский политик призвал НАТО строить безопасность вместе с Россией
14:27 18.01.2026
Финский политик призвал НАТО строить безопасность вместе с Россией
Финский политик призвал НАТО строить безопасность вместе с Россией
Финский политик призвал НАТО строить безопасность вместе с Россией

Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал НАТО отказаться от дальнейшего расширения и выстраивать архитектуру безопасности вместе с Россией, выполняя данные стране исторические обещания.
"НАТО должно отказаться от своих империалистических желаний дальнейшего расширения, выполнить свои исторические обещания перед Россией и строить безопасность вместе с Россией", - написал Мема в соцсети Х.
Политик также обвинил НАТО в желании расположиться на Украине и стремлении к построению архитектуры безопасности без участия России. По мнению Мемы, Украина полностью зависит от западной поддержки, а Владимир Зеленский больше ничего не решает и просто выполняет приказы.
"Зеленскому точно необходимо понять, что ему нужно пойти на уступки, если он действительно хочет положить конец этому конфликту путем переговоров. Так делают взрослые люди: они садятся за стол переговоров и обсуждают уступки", - добавил Мема.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Россия обеспокоена активизацией деятельности НАТО в Арктике
