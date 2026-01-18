Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области в Крещенскую ночь ожидаются морозы до -32 градусов
Религия
 
22:29 18.01.2026
В Саратовской области в Крещенскую ночь ожидаются морозы до -32 градусов
В Саратовской области в Крещенскую ночь ожидаются морозы до -32 градусов
Морозы до -32 градусов ударят в Крещенскую ночь в Саратовской области, где оборудовано 39 мест для купания, сообщили в региональном ГУМЧС.
В Саратовской области в Крещенскую ночь ожидаются морозы до -32 градусов

В Саратовской области температура опустится до -32°С в Крещенскую ночь

Священнослужитель совершает обряд освящения воды. Архивное фото
САРАТОВ, 18 янв - РИА Новости. Морозы до -32 градусов ударят в Крещенскую ночь в Саратовской области, где оборудовано 39 мест для купания, сообщили в региональном ГУМЧС.
"В 2026 году на открытых водоемах, купелях и родниках региона планируется обустроить 39 мест для купаний... 18 и 19 января в данных местах будет организовано дежурство сотрудников ГИМС, спасателей, полиции и медиков (всего планируется задействовать 447 человек). Места будут оборудованы пунктами обогрева (местами для переодевания)", - отметили в региональном ведомстве.
В то же время жителей через приложение МЧС России предупредили, что в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические явления - сильный мороз. По прогнозу синоптиков, минимальная температура воздуха в ночь с 18 на 19 января опустится до -25…-32 градусов в большинстве районов Саратовской области.
В Саратове купели будет две. Основную оборудовали на пляже "Покорителей Волги" на новой набережной, также окунуться можно будет в роднике около храма святого Архангела Михаила в селе Михайловка Гагаринского района.
