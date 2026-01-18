В Саратовской области в Крещенскую ночь ожидаются морозы до -32 градусов

САРАТОВ, 18 янв - РИА Новости. Морозы до -32 градусов ударят в Крещенскую ночь в Саратовской области, где оборудовано 39 мест для купания, сообщили в региональном ГУМЧС.

"В 2026 году на открытых водоемах, купелях и родниках региона планируется обустроить 39 мест для купаний... 18 и 19 января в данных местах будет организовано дежурство сотрудников ГИМС, спасателей, полиции и медиков (всего планируется задействовать 447 человек). Места будут оборудованы пунктами обогрева (местами для переодевания)", - отметили в региональном ведомстве.