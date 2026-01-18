https://ria.ru/20260118/religiya-2068659207.html
В Саратовской области в Крещенскую ночь ожидаются морозы до -32 градусов
Морозы до -32 градусов ударят в Крещенскую ночь в Саратовской области, где оборудовано 39 мест для купания, сообщили в региональном ГУМЧС. РИА Новости, 18.01.2026
