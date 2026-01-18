Лукашенко окунулся в крещенскую купель

МИНСК, 18 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял участие в традиционном крещенском купании в проруби, соответствующие кадры показал близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого".
"Традиция Первого - окунание в проруби", - сообщил канал, отметив, что температура окружающего воздуха во время купания президента была минус 15 градусов.
На видеозаписи Лукашенко в белой долгополой рубахе окунулся в вырубленную во льду замерзшего водоема купель. Вместе с президентом был его питомец - шпиц Умка.
Крещение Господне православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение наравне с Пасхой является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
