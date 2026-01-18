Рейтинг@Mail.ru
21:04 18.01.2026
В Запорожской области подготовили пять мест для крещенских купаний
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. В Запорожской области подготовлены пять мест для крещенских купаний, а в 15-километровой зоне богослужения пройдут без прихожан с целью безопасности, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Несмотря на все попытки противника нарушить нашу мирную жизнь, Запорожская область встретит большой православный праздник Крещения Господня. В период празднования Крещения будут усилены меры безопасности, а утренние и вечерние службы и освящение воды будут проводиться с учетом комендантского часа... В пяти местах будут организованы крещенские купания", - написал губернатор в канале в Мах.
В частности, места для купания будут в Мелитополе – озеро Горячка; село Терпенье – источники; город Бердянск – городской пляж №1; пгт Весёлое – центральный парк, возле купели; город Приморск – на улице Курортной, центральный пляж.
В городе Токмаке, а также в храмах, находящихся на расстоянии менее 15 километров от линии боевого соприкосновения либо от береговой линии Каховского водохранилища, праздничные церковные службы будут проводиться без прихожан. Богослужения с прихожанами пройдут в храмах, расположенных на безопасном расстоянии от линии боевого соприкосновения.
Губернатор поблагодарил епископа Бердянского и Приморского Петра за понимание в вопросе введения дополнительных мер в прифронтовых районах для обеспечения безопасности верующих.
Верующий во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Монах-реаниматолог рассказал, кому нельзя купаться в Крещение
15 января, 07:27
 
РелигияЗапорожская областьМелитопольБердянскЕвгений БалицкийОбщество
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
