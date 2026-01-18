https://ria.ru/20260118/referendum-2068629890.html
Политолог прокомментировал референдум о слиянии Молдавии и Румынией
Референдум об объединении Молдавии и Румынии не будет иметь никакой силы, если его не поддержат внешние игроки, заявил молдавский политолог Анатолий Дирун. РИА Новости, 18.01.2026
КИШИНЕВ, 18 янв - РИА Новости. Референдум об объединении Молдавии и Румынии не будет иметь никакой силы, если его не поддержат внешние игроки, заявил молдавский политолог Анатолий Дирун.
Ранее президент Молдавии Майя Санду
в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии
, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.
"Никакой референдум об не будет иметь силы, пока главные внешние игроки не дадут согласия на этот сценарий. Никаких согласий и международного права соблюдаться не будет", - заявил Дирун в эфире телеканала Canal 5.
По его словам, все разговоры о референдумах, специальных законах и юридических нормах будут лишь следствием разделения, закрепления сфер влияния и трансформации, которая происходит в последнее время в геополитике.
"Сама по себе юридическая процедура, даже если её инициирует политический истеблишмент Молдовы, не будет иметь никакой реальной силы, прежде всего политической, потому что внешние игроки не допустят реализации сценариев, которые не входят в их планы", - подчеркнул политолог.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.