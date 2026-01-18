Рейтинг@Mail.ru
Политолог прокомментировал референдум о слиянии Молдавии и Румынией - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:34 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/referendum-2068629890.html
Политолог прокомментировал референдум о слиянии Молдавии и Румынией
Политолог прокомментировал референдум о слиянии Молдавии и Румынией - РИА Новости, 18.01.2026
Политолог прокомментировал референдум о слиянии Молдавии и Румынией
Референдум об объединении Молдавии и Румынии не будет иметь никакой силы, если его не поддержат внешние игроки, заявил молдавский политолог Анатолий Дирун. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T17:34:00+03:00
2026-01-18T17:34:00+03:00
в мире
молдавия
румыния
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20260118/politolog-2068593270.html
молдавия
румыния
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, майя санду
В мире, Молдавия, Румыния, Майя Санду
Политолог прокомментировал референдум о слиянии Молдавии и Румынией

Дирун: референдум об объединении Молдавии и Румынии не будет иметь силы

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 18 янв - РИА Новости. Референдум об объединении Молдавии и Румынии не будет иметь никакой силы, если его не поддержат внешние игроки, заявил молдавский политолог Анатолий Дирун.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, республика сталкивается как суверенное государство.
"Никакой референдум об не будет иметь силы, пока главные внешние игроки не дадут согласия на этот сценарий. Никаких согласий и международного права соблюдаться не будет", - заявил Дирун в эфире телеканала Canal 5.
По его словам, все разговоры о референдумах, специальных законах и юридических нормах будут лишь следствием разделения, закрепления сфер влияния и трансформации, которая происходит в последнее время в геополитике.
"Сама по себе юридическая процедура, даже если её инициирует политический истеблишмент Молдовы, не будет иметь никакой реальной силы, прежде всего политической, потому что внешние игроки не допустят реализации сценариев, которые не входят в их планы", - подчеркнул политолог.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.
Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Политолог прокомментировал слова Санду об объединении Молдавии с Румынией
Вчера, 11:56
 
В миреМолдавияРумынияМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала