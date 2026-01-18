https://ria.ru/20260118/reb-2068606520.html
В Пензенской области нашли обломки подавленного средствами РЭБ беспилотника
Обломки подавленного средствами РЭБ беспилотника обнаружены в Пензенской области, опасности нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T19:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
пензенская область
олег мельниченко
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Пензенская область, Олег Мельниченко
Мельниченко: обломки подавленного средствами РЭБ БПЛА обнаружили под Пензой