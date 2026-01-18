СМИ: в отношении вдовы убитой в Миннеаполисе Рене Гуд ведут расследование

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти США ведут расследование в отношении Бекки Гуд, вдовы убитой в Миннеаполисе во время операции иммиграционной службы США (ICE) Рене Гуд, сообщает телеканал Власти США ведут расследование в отношении Бекки Гуд, вдовы убитой в Миннеаполисе во время операции иммиграционной службы США (ICE) Рене Гуд, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

"Федеральные власти проводят расследование в отношении вдовы Рене Николь Гуд, чтобы установить, могла ли она препятствовать действиям силовика за несколько мгновений до того, как он застрелил ее жену в Миннеаполисе", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным телеканала, власти проверяют Бекку Гуд на возможные связи с группами активистов. Как утверждают источники, расследование больше фокусируется именно на Бекке, чем на смертельно ранившем Рене служащем ICE Джонатане Россе.

Антонио Романуччи, юрист Бекки Гуд, при этом заявил, что ФБР и федеральные власти не сообщали о расследовании в отношении его клиентки.