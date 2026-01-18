https://ria.ru/20260118/rassledovanie-2068565626.html
СМИ: в отношении вдовы убитой в Миннеаполисе Рене Гуд ведут расследование
СМИ: в отношении вдовы убитой в Миннеаполисе Рене Гуд ведут расследование - РИА Новости, 18.01.2026
СМИ: в отношении вдовы убитой в Миннеаполисе Рене Гуд ведут расследование
Власти США ведут расследование в отношении Бекки Гуд, вдовы убитой в Миннеаполисе во время операции иммиграционной службы США (ICE) Рене Гуд, сообщает телеканал
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Власти США ведут расследование в отношении Бекки Гуд, вдовы убитой в Миннеаполисе во время операции иммиграционной службы США (ICE) Рене Гуд, сообщает телеканал NBC
со ссылкой на источники.
"Федеральные власти проводят расследование в отношении вдовы Рене Николь Гуд, чтобы установить, могла ли она препятствовать действиям силовика за несколько мгновений до того, как он застрелил ее жену в Миннеаполисе", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным телеканала, власти проверяют Бекку Гуд на возможные связи с группами активистов. Как утверждают источники, расследование больше фокусируется именно на Бекке, чем на смертельно ранившем Рене служащем ICE Джонатане Россе.
Антонио Романуччи, юрист Бекки Гуд, при этом заявил, что ФБР и федеральные власти не сообщали о расследовании в отношении его клиентки.
Помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин ранее заявила, что во время операции ICE в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер Росс, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего смертельно ранил нападавшую. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд, ей было 37 лет, у нее остались трое детей.