Российская ПВО уничтожила 17 украинских БПЛА за 11 часов
Российская ПВО уничтожила 17 украинских БПЛА за 11 часов
ПВО России с 8.00 до 19.00 мск перехватила и уничтожила 17 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 18.01.2026
2026
