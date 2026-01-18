https://ria.ru/20260118/pvo-2068598001.html
Силы ПВО за сутки сбили 220 дронов ВСУ
Силы ПВО за сутки сбили 220 дронов ВСУ - РИА Новости, 18.01.2026
Силы ПВО за сутки сбили 220 дронов ВСУ
Российская ПВО за сутки сбила 220 беспилотников самолетного типа, шесть управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов HIMARS, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 18.01.2026
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Силы ПВО за сутки сбили 220 дронов ВСУ
