Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО за сутки сбили 220 дронов ВСУ - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/pvo-2068598001.html
Силы ПВО за сутки сбили 220 дронов ВСУ
Силы ПВО за сутки сбили 220 дронов ВСУ - РИА Новости, 18.01.2026
Силы ПВО за сутки сбили 220 дронов ВСУ
Российская ПВО за сутки сбила 220 беспилотников самолетного типа, шесть управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов HIMARS, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T12:39:00+03:00
2026-01-18T12:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128318_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_b228cd57b6d13d8021c9f7e47322c9f3.jpg
https://ria.ru/20260118/voennye-2068596166.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128318_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5f048cdae6a833449719097089711ebf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Силы ПВО за сутки сбили 220 дронов ВСУ

Минобороны: ПВО за сутки сбила 220 беспилотников ВСУ над российскими регионами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российская ПВО за сутки сбила 220 беспилотников самолетного типа, шесть управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов HIMARS, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 220 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении ведомства.
По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 109778 беспилотных летательных аппаратов, 646 зенитных ракетных комплексов, 27192 танка и других боевых бронированных машин, 1642 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32662 орудия полевой артиллерии и минометов, 52152 единицы специальной военной автомобильной техники.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Российские военные поразили объекты инфраструктуры ВСУ
Вчера, 12:25
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала