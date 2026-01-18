Рейтинг@Mail.ru
18.01.2026

На Западе заметили важную деталь в словах лидеров ЕС о диалоге с Путиным
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
22:29 18.01.2026
На Западе заметили важную деталь в словах лидеров ЕС о диалоге с Путиным
На Западе заметили важную деталь в словах лидеров ЕС о диалоге с Путиным - РИА Новости, 18.01.2026
На Западе заметили важную деталь в словах лидеров ЕС о диалоге с Путиным
Изменение риторики европейских лидеров о переговорах с президентом России Владимиром Путиным ради урегулирования на Украине свидетельствует о проигрыше Запада,... РИА Новости, 18.01.2026
На Западе заметили важную деталь в словах лидеров ЕС о диалоге с Путиным

Дизен: смена риторики лидеров ЕС о диалоге с Путиным говорит о проигрыше Запада

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Изменение риторики европейских лидеров о переговорах с президентом России Владимиром Путиным ради урегулирования на Украине свидетельствует о проигрыше Запада, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире своего YouTube-канала.
"Когда вы проигрываете войну и приходит время положить ей конец, тогда необходима дипломатия. В этом случае необходимо признать взаимные интересы в области безопасности. Поэтому можно было ожидать отхода от этих нарративов о борьбе добра и зла, где переговоры невозможны", — сказал он.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"Вот и все". В США резко высказались о конфликте России и Украины
Вчера, 21:12
Профессор также отметил, что изменение риторики европейских лидеров может помочь "положить конец этому конфликту дипломатическим путем".
В четверг Мерц выступил на новогоднем приеме в Торгово-промышленной палате в Галле. Там он не только выразил надежду на восстановление отношений с Москвой, но и назвал Россию европейской страной.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Британии узнали, что устроил Зеленский из-за событий в Киеве
Вчера, 19:05
В тот же день глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным как работу на публику. В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Мужчина с российским флагом - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
"С нас хватит". Во Франции сделали внезапное заявление о России
Вчера, 15:13
 
