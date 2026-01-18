МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Изменение риторики европейских лидеров о переговорах с президентом России Владимиром Путиным ради урегулирования на Украине свидетельствует о проигрыше Запада, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире своего YouTube-канала.
"Когда вы проигрываете войну и приходит время положить ей конец, тогда необходима дипломатия. В этом случае необходимо признать взаимные интересы в области безопасности. Поэтому можно было ожидать отхода от этих нарративов о борьбе добра и зла, где переговоры невозможны", — сказал он.
Профессор также отметил, что изменение риторики европейских лидеров может помочь "положить конец этому конфликту дипломатическим путем".
В тот же день глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о желании связаться с российским президентом Владимиром Путиным как работу на публику. В декабре агентство AFP писало, что Париж планирует определить формат для возобновления диалога с Москвой.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер готов к восстановлению контактов. При этом возможная беседа президентов двух государств должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.