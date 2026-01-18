Верующий во время крещенских купаний на территории Измайловского кремля в Москве. Архивное фото

Врач рассказал, как не заболеть после купания в проруби

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Избежать переохлаждения во время крещенских купаний можно, если раздеваться непосредственно перед окунанием и хорошо растираться полотенцем после выхода из проруби, заявил РИА Новости заведующий травмпунктом Люберецкой областной больницы Павел Коробейников.

Крещение Господне в русском православии ежегодно отмечают 19 января.

"Стоит раздеваться непосредственно перед окунанием. После того, как окунулись, - хорошенько растереться полотенцем и надеть теплые и сухие вещи", - сказал Коробейников.