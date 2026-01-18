https://ria.ru/20260118/prorub-2068567729.html
Врач рассказал, как не заболеть после купания в проруби
крещение господне
общество
Врач рассказал, как не заболеть после купания в проруби
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Избежать переохлаждения во время крещенских купаний можно, если раздеваться непосредственно перед окунанием и хорошо растираться полотенцем после выхода из проруби, заявил РИА Новости заведующий травмпунктом Люберецкой областной больницы Павел Коробейников.
Крещение Господне в русском православии ежегодно отмечают 19 января.
"Стоит раздеваться непосредственно перед окунанием. После того, как окунулись, - хорошенько растереться полотенцем и надеть теплые и сухие вещи", - сказал Коробейников.
Также врач посоветовал сразу после окунания зайти в теплое помещение, чтобы согреться и избежать переохлаждения.