Мужчина и настоятель православного храма Святителя Луки Енисейской епархии Сергий Рыжов во время крещенских купаний на реке Верхняя Подъёмная в посёлке Большая Мурта в Красноярском крае. Архивное фото

Роспотребнадзор рассказал, кому нужно быть осторожнее при купании в проруби

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Людям с болезнями дыхательных путей, ЖКТ, эндокринными и воспалительными заболеваниями носоглотки нужно быть особо осторожными при купании в проруби в Крещение, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Крещение Господне в русском православии ежегодно отмечают 19 января.

"Особую осторожность при купании в проруби необходимо проявить людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервной систем, болезнями дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, воспалительными заболеваниями носоглотки и эндокринными заболеваниями", - заявили РИА Новости в ведомстве.

Там уточнили, что не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам и пожилым людям из-за риска возникновения осложнений.

"Перед погружением в прорубь измерьте уровень артериального давления и убедитесь в том, что его значения в норме. Необходимо разогреть мышцы, подготовив их к холодной воде. В воду нужно спускаться ногами. Ныряние в прорубь головой может грозить спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания", - отметили в пресс-службе.