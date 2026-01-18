https://ria.ru/20260118/prorub-2068562507.html
Роспотребнадзор рассказал, кому нужно быть осторожнее при купании в проруби
Людям с болезнями дыхательных путей, ЖКТ, эндокринными и воспалительными заболеваниями носоглотки нужно быть особо осторожными при купании в проруби в Крещение, РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T01:45:00+03:00
2026-01-18T01:45:00+03:00
2026-01-18T01:45:00+03:00
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Людям с болезнями дыхательных путей, ЖКТ, эндокринными и воспалительными заболеваниями носоглотки нужно быть особо осторожными при купании в проруби в Крещение, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Крещение Господне в русском православии ежегодно отмечают 19 января.
"Особую осторожность при купании в проруби необходимо проявить людям с заболеваниями сердечно-сосудистой, центральной и периферической нервной систем, болезнями дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, воспалительными заболеваниями носоглотки и эндокринными заболеваниями", - заявили РИА Новости в ведомстве.
Там уточнили, что не рекомендуется купаться в проруби детям, беременным женщинам и пожилым людям из-за риска возникновения осложнений.
"Перед погружением в прорубь измерьте уровень артериального давления и убедитесь в том, что его значения в норме. Необходимо разогреть мышцы, подготовив их к холодной воде. В воду нужно спускаться ногами. Ныряние в прорубь головой может грозить спазмом сосудов головного мозга и потерей сознания", - отметили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре
рекомендовали не задерживаться в проруби дольше минуты, чтобы не допустить общего переохлаждения. Выходя из купели нужно держаться за поручни или воспользоваться помощью окружающих. После купания следует насухо вытереться полотенцем и уйти в тёплое помещение.