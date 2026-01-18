В Госдуме объяснили, почему необходим запрет продажи вейпов на остановках

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Запрет продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта позволит снизить риск пассивного курения, кроме того, исчезнет фактор импульсивных покупок "по пути", рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

Она отметила, что данный закон - важное звено в цепочке мер по снижению потребления никотинсодержащей продукции, а вместе с этим и созданию комфортной городской среды для некурящих.