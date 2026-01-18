Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме объяснили, почему необходим запрет продажи вейпов на остановках - РИА Новости, 18.01.2026
06:48 18.01.2026
В Госдуме объяснили, почему необходим запрет продажи вейпов на остановках
Запрет продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта позволит снизить риск пассивного курения, кроме того, исчезнет фактор импульсивных покупок
В Госдуме объяснили, почему необходим запрет продажи вейпов на остановках

РИА Новости: запрет продажи вейпов на остановках снизит риск пассивного курения

Здание Государственной думы России
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Запрет продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта позволит снизить риск пассивного курения, кроме того, исчезнет фактор импульсивных покупок "по пути", рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.
Парламентарий напомнила, что в России с 1 сентября начнут действовать ограничения на продажу табачной и никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. По ее словам, это коснется сигарет, вейпов, кальянов и других аналогичных устройств. Она добавила, что исключение будет сделано только для небольших населенных пунктов, где такой торговый объект может быть единственным.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
На Ставрополье четырех человек осудили за незаконную продажу вейпов
30 декабря 2025, 17:33
"Меру считаю правильной и своевременной. Остановка - место большого скопления людей - молодых, пожилых, детей. Благодаря закону исчезает фактор импульсивных покупок "по пути". Кроме того, отсутствие торговли снижает риск пассивного курения, которое тоже наносит вред здоровью. Когда доступность снижается, выбор в пользу здоровья объективно становится проще", - сказала Дрожжина.
Она отметила, что данный закон - важное звено в цепочке мер по снижению потребления никотинсодержащей продукции, а вместе с этим и созданию комфортной городской среды для некурящих.
Ранее президент РФ Владимир Путин одобрительно отнесся к идее ввести полный запрет на продажу вейпов на территории России. Позднее заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании Госдумы в ходе обсуждения законопроекта о введении лицензирования розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукции заявил, что регионы России могут получить право запрещать розничную продажу вейпов, соответствующие поправки подготовлены в правительстве.
В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко пояснили журналистам, что запрет на розничную продажу вейпов в регионах возможен в качестве эксперимента, поскольку ограниченное действие такой нормы позволит оперативно оценить эффективность регулирования в том или ином субъекте, его позитивное или негативное влияние.
Электронная сигарета - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Пензенской области приняли закон о запрете вейпов
19 декабря 2025, 11:03
 
