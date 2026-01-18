В Приднестровье прокомментировали заявление Санду об объединении с Румынией

ТИРАСПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов считает, что заявлением президента Молдавии Майи Санду о желательности объединения республики с Румынией апробируется вхождение страны в НАТО.

По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО , более половины - против присоединения к Румынии

Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.

"Вполне возможно, что разыгрывается такая схема, при которой, да, будет обсуждаться вопрос объединения Молдовы и Румынии, а точнее поглощение со стороны Румынии Республики Молдова. И при этом, конечно же, может быть также и заявлено о том, что не только в Евросоюз включается Молдова, но и еще в НАТО", - сказал Сафонов в эфире телеканала "Первый Приднестровский"

Депутат ПМР напомнил, что это не первое заявление Санду такого рода. По его словам, она несколько лет назад говорила о желательности объединения республики с Румынией.

"Сейчас на фоне вот той движухи, в плохом смысле слова, в которую пришел мир, перед нами зондаж явный, вброс. Посмотреть, как остальные отнесутся. Если это прокатит, ну тогда можно данную мысль развивать. Пока это не прокатило, Санду подверглась довольно серьезной критике", - отметил Сафонов.

Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.

В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. Оппозиция настаивает, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.