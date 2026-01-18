В Приднестровье рассказали, зачем Молдавию вооружают евроглобалисты

ТИРАСПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Молдавию вооружают евроглобалисты для того, чтобы попытаться подключить республику к военному противостоянию с Россией и Приднестровьем, считает председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.