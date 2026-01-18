ТИРАСПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Молдавию вооружают евроглобалисты для того, чтобы попытаться подключить республику к военному противостоянию с Россией и Приднестровьем, считает председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
"Увеличение финансирования национальной армии Молдовы, разумеется, также и других силовых структур, это все действует в рамках того, что задали евроглобалисты. А именно, в нужный момент Молдову они попытаются подключить к военному противостоянию с Россией и Приднестровьем", - сказал Сафонов в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
"У Приднестровья есть свой выбор. Точнее, тот выбор, который уже сам народ и определил. С одной стороны, это переговорный процесс, с другой стороны, сохранение самостоятельности, потому что, как говорится, мы ставим на международной арене свои принципы, свои предложения, связанные с закреплением гарантии мира на Днестре, но должны учитывать также и возможный авантюризм некоторых политиков, которые располагаются западнее от нас", - добавил Сафонов.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. Оппозиция настаивает, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.