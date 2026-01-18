Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье рассказали, зачем Молдавию вооружают евроглобалисты - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/pridnestrove-2068583674.html
В Приднестровье рассказали, зачем Молдавию вооружают евроглобалисты
В Приднестровье рассказали, зачем Молдавию вооружают евроглобалисты - РИА Новости, 18.01.2026
В Приднестровье рассказали, зачем Молдавию вооружают евроглобалисты
Молдавию вооружают евроглобалисты для того, чтобы попытаться подключить республику к военному противостоянию с Россией и Приднестровьем, считает председатель... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T09:59:00+03:00
2026-01-18T09:59:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
майя санду
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20260117/sandu-2068533332.html
https://ria.ru/20260114/mid-2067844558.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, кишинев, майя санду, нато
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Майя Санду, НАТО
В Приднестровье рассказали, зачем Молдавию вооружают евроглобалисты

Сафонов: Молдавию вооружают для военного противостояния с Россией и ПМР

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТИРАСПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Молдавию вооружают евроглобалисты для того, чтобы попытаться подключить республику к военному противостоянию с Россией и Приднестровьем, считает председатель комиссии по внешней политике и международным связям, депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов.
"Увеличение финансирования национальной армии Молдовы, разумеется, также и других силовых структур, это все действует в рамках того, что задали евроглобалисты. А именно, в нужный момент Молдову они попытаются подключить к военному противостоянию с Россией и Приднестровьем", - сказал Сафонов в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В ПМР назвали поддержку Санду слияния Молдавии с Румынией провокацией
17 января, 19:05
Депутат ПМР обратил внимание на то, что уже несколько лет Молдавию постоянно накачивают оружием, боеприпасами, амуницией. По его словам, ясно, что в Кишиневе не собираются воевать против Румынии или Украины.
"У Приднестровья есть свой выбор. Точнее, тот выбор, который уже сам народ и определил. С одной стороны, это переговорный процесс, с другой стороны, сохранение самостоятельности, потому что, как говорится, мы ставим на международной арене свои принципы, свои предложения, связанные с закреплением гарантии мира на Днестре, но должны учитывать также и возможный авантюризм некоторых политиков, которые располагаются западнее от нас", - добавил Сафонов.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. Оппозиция настаивает, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
МИД Приднестровья обвинил Кишинев в распространении спекулятивных заявлений
14 января, 15:54
 
В миреМолдавияРоссияКишиневМайя СандуНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала