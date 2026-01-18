Рейтинг@Mail.ru
Карапетяна доставили домой из СИЗО на полицейской машине
12:53 18.01.2026
Карапетяна доставили домой из СИЗО на полицейской машине
Карапетяна доставили домой из СИЗО на полицейской машине - РИА Новости, 18.01.2026
Карапетяна доставили домой из СИЗО на полицейской машине
Предпринимателя Самвела Карапетяна, в отношении которого суд применил в качестве меры пресечения домашний арест, доставили домой из СИЗО на полицейской машине. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T12:53:00+03:00
2026-01-18T12:53:00+03:00
армения
россия
самвел карапетян
никол пашинян
ташир
армения
россия
армения, россия, самвел карапетян, никол пашинян, ташир
Армения, Россия, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Ташир
Карапетяна доставили домой из СИЗО на полицейской машине

Бизнесмена Карапетяна доставили на полицейской машине домой из СИЗО

Самвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 18 янв - РИА Новости. Предпринимателя Самвела Карапетяна, в отношении которого суд применил в качестве меры пресечения домашний арест, доставили домой из СИЗО на полицейской машине.
Прямой репортаж с места ведет онлайн-ресурс news.am.
У дома бизнесмена собрались многочисленные сторонники, скандировавшие "Самвел!". Выйдя из машины Карапетян приветствовал собравшихся, затем направился в свой особняк с сопровождении полицейских и адвокатов.
В пятницу Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции от 30 декабря, которым Карапетян был переведен из СИЗО под домашний арест. После этого сотрудники МВД прервали стационарное лечение Карапетяна в медцентре и доставили его в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Кентрон" - изолятор при СНБ Армении, хотя вопрос о мере пресечения рассматривался в суде первой инстанции. В тот же день Антикоррупционный суд продлил Карапетяну домашний арест.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
АрменияРоссияСамвел КарапетянНикол ПашинянТашир
 
 
