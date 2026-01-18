Карапетяна доставили домой из СИЗО на полицейской машине

ЕРЕВАН, 18 янв - РИА Новости. Предпринимателя Самвела Карапетяна, в отношении которого суд применил в качестве меры пресечения домашний арест, доставили домой из СИЗО на полицейской машине.
Прямой репортаж с места ведет онлайн-ресурс news.am.
У дома бизнесмена собрались многочисленные сторонники, скандировавшие "Самвел!". Выйдя из машины Карапетян приветствовал собравшихся, затем направился в свой особняк с сопровождении полицейских и адвокатов.
В пятницу Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции от 30 декабря, которым Карапетян был переведен из СИЗО под домашний арест. После этого сотрудники МВД прервали стационарное лечение Карапетяна в медцентре и доставили его в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Кентрон" - изолятор при СНБ Армении, хотя вопрос о мере пресечения рассматривался в суде первой инстанции. В тот же день Антикоррупционный суд продлил Карапетяну домашний арест.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
