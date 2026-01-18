Водительские права могут разрешить предъявлять через MAX

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Водителям могут разрешить предъявлять регистрационные документы на авто и удостоверения через через многофункциональный сервис обмена информацией МАХ, следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Так, россияне смогут предоставлять эти сведения с помощью двухмерного штрихкода, после чего они будут сверяться с базой в "Госуслугах".