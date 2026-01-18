Рейтинг@Mail.ru
16:31 18.01.2026 (обновлено: 17:53 18.01.2026)
Водительские права могут разрешить предъявлять через MAX
2026-01-18T16:31:00+03:00
2026-01-18T17:53:00+03:00
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Водителям могут разрешить предъявлять регистрационные документы на авто и удостоверения через через многофункциональный сервис обмена информацией МАХ, следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, россияне смогут предоставлять эти сведения с помощью двухмерного штрихкода, после чего они будут сверяться с базой в "Госуслугах".
Соответствующие изменения хотят внести в Правила дорожного движения, приравняв данный способ к предъявлению документов.
