В Приангарье ликвидировали пожар в ТЦ
Пожар в Ангарске Иркутской области, где горел ТЦ, ликвидирован, сообщает ГУМЧС по региону. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T06:47:00+03:00
ангарск
иркутская область
