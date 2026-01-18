Ряд республиканцев выступил против новых пошлин Трампа

ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Ряд американских законодателей от Республиканской партии выступили с критикой решения президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины против некоторых европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии.

Она призвала конгресс США совместными усилиями восстановить свои конституционные полномочия в вопросе пошлин, чтобы они не превращались в инструмент давления.