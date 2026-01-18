Рейтинг@Mail.ru
Ряд республиканцев выступил против новых пошлин Трампа
05:15 18.01.2026
Ряд республиканцев выступил против новых пошлин Трампа
Ряд американских законодателей от Республиканской партии выступили с критикой решения президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины против некоторых...
Сенатор Мурковски выступила против новых пошлин Трампа

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Ряд американских законодателей от Республиканской партии выступили с критикой решения президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины против некоторых европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии.
В субботу Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В ФРГ призвали вывести военных США из страны после слов Трампа о пошлинах
04:47
"Эти пошлины являются ненужными, карательными и глубокой ошибкой. Они оттолкнут наших ключевых европейских союзников, не сделав при этом ничего для укрепления национальной безопасности США", - написала cенатор от Аляски Лиза Мурковски в соцсети X.
Она призвала конгресс США совместными усилиями восстановить свои конституционные полномочия в вопросе пошлин, чтобы они не превращались в инструмент давления.
Ее коллегам Том Тиллис, представляющий штат Северная Каролина, назвал действия администрации вредными для США и их союзников.
"То, что небольшая группа советников активно продвигает принудительные действия по захвату территории союзника, это за гранью глупости. Это наносит ущерб наследию президента Трампа и подрывает всю работу, которую он проделал за эти годы по укреплению альянса НАТО" - написал Тиллис в соцсети X.
Конгрессмен от штата Небраска Дон Бейкон назвал Гренландию союзником США и назвал угрозы союзнику "глупой политикой".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Каллас после заявлений Трампа о пошлинах забеспокоилась об Украине
00:32
 
В миреСШАГренландияДанияДональд ТрампЛиза МурковскиНАТОВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
