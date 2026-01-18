https://ria.ru/20260118/portugaliya-2068662609.html
В Португалии социалист Сегуру лидирует на президентских выборах
В Португалии социалист Сегуру лидирует на президентских выборах
МАДРИД, 18 янв - РИА Новости. Социалист Антониу Жозе Сегуру и лидер ультраправой партии Chega Андре Вентура лидируют на президентских выборах в Португалии, свидетельствуют данные, опубликованные министерством внутренней администрации страны.
После подсчета 38,27% бюллетеней Сегуру набирает 30,72% голосов, Вентура - 26,80%. Третье место занимает Луис Маркес Мендеш с результатом в 14,78%, далее следует Энрике Гувейя-и-Мелу (11,86%).
Явка избирателей, согласно опубликованным данным, составляет 43,83%. Ни один из кандидатов не приближается к порогу в 50%, необходимому для победы в первом туре, что делает проведение второго тура почти неизбежным.