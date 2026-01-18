Рейтинг@Mail.ru
В Португалии социалист Сегуру лидирует на президентских выборах
23:18 18.01.2026 (обновлено: 23:31 18.01.2026)
В Португалии социалист Сегуру лидирует на президентских выборах
В Португалии социалист Сегуру лидирует на президентских выборах - РИА Новости, 18.01.2026
В Португалии социалист Сегуру лидирует на президентских выборах
Социалист Антониу Жозе Сегуру и лидер ультраправой партии Chega Андре Вентура лидируют на президентских выборах в Португалии, свидетельствуют данные,... РИА Новости, 18.01.2026
португалия, в мире
Португалия, В мире
В Португалии социалист Сегуру лидирует на президентских выборах

Сегуру лидирует на выборах президента в Португалии после подсчета 40% голосов

© AP Photo / Armando FrancaАнтониу Жозе Сегуру
Антониу Жозе Сегуру - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Armando Franca
Антониу Жозе Сегуру. Архивное фото
МАДРИД, 18 янв - РИА Новости. Социалист Антониу Жозе Сегуру и лидер ультраправой партии Chega Андре Вентура лидируют на президентских выборах в Португалии, свидетельствуют данные, опубликованные министерством внутренней администрации страны.
После подсчета 38,27% бюллетеней Сегуру набирает 30,72% голосов, Вентура - 26,80%. Третье место занимает Луис Маркес Мендеш с результатом в 14,78%, далее следует Энрике Гувейя-и-Мелу (11,86%).
Явка избирателей, согласно опубликованным данным, составляет 43,83%. Ни один из кандидатов не приближается к порогу в 50%, необходимому для победы в первом туре, что делает проведение второго тура почти неизбежным.
Премьер-министр Португалии Монтенегру - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Премьер Португалии допустил размещение военных на Украине после конфликта
20 декабря 2025, 19:44
 
