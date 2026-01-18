Туск является единственным кандидатом на пост главы правящей партии Польши

ВАРШАВА, 18 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск является единственным кандидатом на пост председателя правящей партии республики "Гражданская коалиция" на новый срок, сообщил РИА новости один из активистов данного политического формирования.

"Ситуация такая, что на выборах председателя "Гражданской коалиции" будет баллотироваться только один кандидат – наш нынешний лидер партии и премьер-министр Дональд Туск ", - рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что крайний срок подачи своих кандидатур истек в воскресенье. Голосование же по кандидатуре нового председателя партии назначено на 8 марта.

В этот же день должны состояться выборы глав региональных партийных структур. Претенденты на эти должности могут подать свои кандидатуры до 20 февраля.