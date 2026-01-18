Рейтинг@Mail.ru
Туск является единственным кандидатом на пост главы правящей партии Польши - РИА Новости, 18.01.2026
21:03 18.01.2026
Туск является единственным кандидатом на пост главы правящей партии Польши
Туск является единственным кандидатом на пост главы правящей партии Польши - РИА Новости, 18.01.2026
Туск является единственным кандидатом на пост главы правящей партии Польши
Премьер-министр Польши Дональд Туск является единственным кандидатом на пост председателя правящей партии республики "Гражданская коалиция" на новый срок,... РИА Новости, 18.01.2026
Туск является единственным кандидатом на пост главы правящей партии Польши

ВАРШАВА, 18 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск является единственным кандидатом на пост председателя правящей партии республики "Гражданская коалиция" на новый срок, сообщил РИА новости один из активистов данного политического формирования.
"Ситуация такая, что на выборах председателя "Гражданской коалиции" будет баллотироваться только один кандидат – наш нынешний лидер партии и премьер-министр Дональд Туск", - рассказал собеседник агентства.
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Премьер Польши пожаловался, что президент его игнорирует
16 декабря 2025, 18:50
Он пояснил, что крайний срок подачи своих кандидатур истек в воскресенье. Голосование же по кандидатуре нового председателя партии назначено на 8 марта.
В этот же день должны состояться выборы глав региональных партийных структур. Претенденты на эти должности могут подать свои кандидатуры до 20 февраля.
Выборы руководства партии происходят в связи с тем, что недавно произошло объединение нескольких политических сил, входящих в правящую коалицию Польши в одну – "Гражданскую коалицию". До этого Туск занимал должность председателя одной из них – "Гражданской платформы".
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Туск ответил на вопрос об отправке польских военных в Гренландию
15 января, 13:35
 
