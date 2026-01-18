https://ria.ru/20260118/polovina-2068617816.html
WSJ: почти половина американцев не одобряют операцию США в Венесуэле
WSJ: почти половина американцев не одобряют операцию США в Венесуэле - РИА Новости, 18.01.2026
WSJ: почти половина американцев не одобряют операцию США в Венесуэле
Почти 50% американцев не одобряют операцию США в Венесуэле, следует из результатов опроса, проведенного американской газетой Wall Street Journal. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T15:59:00+03:00
2026-01-18T15:59:00+03:00
2026-01-18T15:59:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
силия флорес
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066239148_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_5b675fbb7dee67d57a59d210e4cb3d4c.jpg
https://ria.ru/20260116/ssha-2068219452.html
https://ria.ru/20260105/plan-2066524144.html
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066239148_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_4e5024223a7ff4d8af300e13f1f4a338.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, силия флорес, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле
WSJ: почти половина американцев не одобряют операцию США в Венесуэле
WSJ: 47% американцев не одобряют операцию США в Венесуэле
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Почти 50% американцев не одобряют операцию США в Венесуэле, следует из результатов опроса, проведенного американской газетой Wall Street Journal
.
По данным опроса, 49% опрошенных одобрили операцию США в Венесуэле, а 47% не поддержали.
Опрос проводился с 8 по 13 января среди 1500 американцев. Погрешность составила 2,5 процентных пункта.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.