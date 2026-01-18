WSJ: почти половина американцев не одобряют операцию США в Венесуэле

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Почти 50% американцев не одобряют операцию США в Венесуэле, следует из результатов опроса, проведенного американской газетой Wall Street Journal

По данным опроса, 49% опрошенных одобрили операцию США в Венесуэле, а 47% не поддержали.

Опрос проводился с 8 по 13 января среди 1500 американцев. Погрешность составила 2,5 процентных пункта.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".