Рейтинг@Mail.ru
WSJ: почти половина американцев не одобряют операцию США в Венесуэле - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/polovina-2068617816.html
WSJ: почти половина американцев не одобряют операцию США в Венесуэле
WSJ: почти половина американцев не одобряют операцию США в Венесуэле - РИА Новости, 18.01.2026
WSJ: почти половина американцев не одобряют операцию США в Венесуэле
Почти 50% американцев не одобряют операцию США в Венесуэле, следует из результатов опроса, проведенного американской газетой Wall Street Journal. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T15:59:00+03:00
2026-01-18T15:59:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
силия флорес
удары сша по венесуэле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066239148_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_5b675fbb7dee67d57a59d210e4cb3d4c.jpg
https://ria.ru/20260116/ssha-2068219452.html
https://ria.ru/20260105/plan-2066524144.html
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066239148_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_4e5024223a7ff4d8af300e13f1f4a338.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, силия флорес, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле
WSJ: почти половина американцев не одобряют операцию США в Венесуэле

WSJ: 47% американцев не одобряют операцию США в Венесуэле

© AP Photo / Matias DelacroixДым после взрывов в порту Ла-Гуайра, Венесуэла
Дым после взрывов в порту Ла-Гуайра, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Дым после взрывов в порту Ла-Гуайра, Венесуэла
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Почти 50% американцев не одобряют операцию США в Венесуэле, следует из результатов опроса, проведенного американской газетой Wall Street Journal.
По данным опроса, 49% опрошенных одобрили операцию США в Венесуэле, а 47% не поддержали.
Бронемашины Национальной гвардии перекрывают проспект, ведущий к президентскому дворцу в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Военные США могли применить в Венесуэле СВЧ-оружие, заявил эксперт
16 января, 05:58
Опрос проводился с 8 по 13 января среди 1500 американцев. Погрешность составила 2,5 процентных пункта.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.
Конгрессвумен Анна Паулина Луна - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Луна призвала пройти детектор лжи тех, кто видел план операции в Венесуэле
5 января, 20:29
 
В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Николас МадуроСилия ФлоресУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала