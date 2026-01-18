https://ria.ru/20260118/plan-2068564473.html
В Пензенской области ввели план "Ковер"
В Пензенской области ввели план "Ковер" - РИА Новости, 18.01.2026
В Пензенской области ввели план "Ковер"
План "Ковер" введен в Пензенской области, действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T02:39:00+03:00
2026-01-18T02:39:00+03:00
2026-01-18T02:39:00+03:00
пензенская область
олег мельниченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257918_0:0:2860:1609_1920x0_80_0_0_3a9bd89777f0e9237af0174f073df3ec.jpg
https://ria.ru/20260118/opasnost-2068561329.html
пензенская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002257918_159:0:2702:1907_1920x0_80_0_0_08c2ad2f7d14ee74d056d83ede58d39a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пензенская область, олег мельниченко
Пензенская область, Олег Мельниченко
В Пензенской области ввели план "Ковер"
На территории Пензенской области ввели план "Ковер"