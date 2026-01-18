Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали об изменении правил авиаперелетов в России с 1 марта
02:17 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/perelet-2068563746.html
В Госдуме рассказали об изменении правил авиаперелетов в России с 1 марта
В Госдуме рассказали об изменении правил авиаперелетов в России с 1 марта - РИА Новости, 18.01.2026
В Госдуме рассказали об изменении правил авиаперелетов в России с 1 марта
Авиаперевозчики в России с 1 марта будут обязаны заранее информировать пассажиров об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T02:17:00+03:00
2026-01-18T02:17:00+03:00
россия
общество
александр якубовский
госдума рф
https://ria.ru/20260108/turizm-2066821855.html
россия
россия, общество, александр якубовский, госдума рф
Россия, Общество, Александр Якубовский, Госдума РФ
В Госдуме рассказали об изменении правил авиаперелетов в России с 1 марта

РИА Новости: с 1 марта в России изменятся правила авиаперелетов

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Авиаперевозчики в России с 1 марта будут обязаны заранее информировать пассажиров об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств, в том числе в случае болезни или иных вынужденных обстоятельств, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.
"С 1 марта вступают в силу изменения в правила воздушных перевозок, утвержденные приказом Минтранса России №341. Впервые в правилах детально закрепляется обязанность перевозчика заранее информировать пассажира об условиях перелета, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств, в том числе в случае болезни или иных вынужденных обстоятельств", - сказал РИА Новости Якубовский.
По его словам, отдельный блок изменений касается семей с детьми: устанавливается обязанность предоставлять детям до 12 лет и сопровождающим их пассажирам соседние места на борту без дополнительной платы, с четким описанием порядка их предоставления.
"Устраняется правовая неопределенность в вопросе вынужденного отказа от перелета. Вводится конкретный критерий задержки рейса более чем на 30 минут от времени, указанного в билете, при котором пассажир имеет право на возврат денежных средств. Одновременно подробно регламентированы обязанности перевозчика по обеспечению пассажиров водой, питанием и размещением при задержках рейсов", - отметил он.
Парламентарий считает, что данные изменения направлены на то, чтобы сделать права пассажиров более понятными и предсказуемыми, а обязанности авиакомпаний - четко зафиксированными.
"В целом изменения носят практический и защитный характер и направлены на снижение конфликтных ситуаций между пассажирами и авиакомпаниями за счет четких и одинаковых правил для всех", - заключил Якубовский.
В Госдуме рассказали, кому можно не платить туристический налог
8 января, 02:30
8 января, 02:30
 
РоссияОбществоАлександр ЯкубовскийГосдума РФ
 
 
