Пентагон готовит к отправке военных в Миннесоту из-за беспорядков, пишет WP

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пентагон готовится к развертыванию в штате Миннесота около 1,5 тысячи военнослужащих 11-й воздушно-десантной дивизии в случае обострения ситуации с беспорядками в регионе на фоне проведения там иммиграционной операции, сообщает газета Washington Post со ссылкой на военных чиновников.
Глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм во вторник объявила о начале крупнейшей иммиграционной операции в штате Миннесота. Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, по ее распоряжению в регион направили около 2 тысяч агентов и офицеров для участия в операции.
"Пентагон отдал распоряжение примерно 1.5 тысячам военнослужащим готовиться к возможному развертыванию в Миннесоте", - говорится в материале издания.
По данным источников, речь идет о солдатах из двух пехотных батальонов 11-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США, базирующейся в Аляске. Отмечается, что специальность дивизии - операции в условиях низких температур. Как сообщает газета, военнослужащим был отдан приказ готовиться к развертыванию на случай, если ситуация с беспорядками в Миннесоте обострится. По словам чиновников, еще неясно, будут ли этих бойцов задействовать или нет.
Как заявил в комментарии Washington Post Белый дом, готовность к любому возможному решению президента США для Пентагона - норма.
В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что пока нет нужды применять закон о восстании против протестующих в Миннесоте. Закон о восстании 1807 года (The Insurrection Act of 1807) – это федеральный закон США, который предоставляет президенту Соединенных Штатов право использования вооруженных сил внутри страны в исключительных обстоятельствах, в частности, против антиправительственных выступлений, восстаний и мятежей.
Помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин ранее заявила, что во время операции службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее остались трое детей.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 7 января выразил поддержку действиям сотрудников службы иммиграционного и таможенного контроля и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц 8 января распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.