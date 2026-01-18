Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как изменятся выплаты работающим пенсионерам
03:38 18.01.2026 (обновлено: 05:57 18.01.2026)
В Госдуме рассказали, как изменятся выплаты работающим пенсионерам
общество, россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия
Общество, Россия, Алексей Говырин, Госдума РФ, Единая Россия
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Пенсионеры, которые работали в 2025 году и за которых работодатели делали отчисления в Соцфонд, могут рассчитывать на прибавку к пенсии с августа, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"В августе 2026 года выплаты повысят пожилым людям, которые после выхода на пенсию продолжали официально трудиться и за кого работодатели перечисляли страховые взносы в Социальный фонд России в прошлом году", — сказал РИА Новости Говырин.
Депутат отметил, что пенсии увеличат автоматически, исходя из той суммы, которая в прошлом году поступила в пенсионную систему.
"Право на перерасчет возникает независимо от того, сколько человек проработал - месяц или полный год. Сам размер прибавки зависит и от периода, который человек работал в прошедшем", — добавил парламентарий.
Общество Россия Алексей Говырин Госдума РФ Единая Россия
 
 
