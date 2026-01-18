В Госдуме рассказали, как изменятся выплаты работающим пенсионерам

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Пенсионеры, которые работали в 2025 году и за которых работодатели делали отчисления в Соцфонд, могут рассчитывать на прибавку к пенсии с августа, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").

"В августе 2026 года выплаты повысят пожилым людям, которые после выхода на пенсию продолжали официально трудиться и за кого работодатели перечисляли страховые взносы в Социальный фонд России в прошлом году", — сказал РИА Новости Говырин.

Депутат отметил, что пенсии увеличат автоматически, исходя из той суммы, которая в прошлом году поступила в пенсионную систему.