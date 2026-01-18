Скульптор с Западной Украины продает в интернете памятники Бандере

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Скульптор с Западной Украины делает на заказ в интернете памятники украинскому националисту и военному преступнику Степану Бандере, за одну выполненную работу он просит порядка 600 долларов, выяснило РИА Новости на основе анализа украинских профильных ресурсов.

Крупный бюст Бандеры , который можно установить на постамент, продается на популярной доске объявлений.

"Я член союза художников Украины , это моя авторская работа, гранитная крошка, цемент (можно другой материал), любое тонирование, высота 82 см", - пишет пользователь с ником "Дмитро" из Тернополя

За одну свою работу скульптор Дмитро из Тернополя просит 25 000 украинских гривен – это около 45 000 рублей, или 575 долларов по актуальному на сегодня курсу.

На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Боевики УПА* участвовали в карательных операциях гитлеровских войск, уничтожая в том числе мирное население, сочувствовавшее Советской армии.

Антироссийские киевские режимы последних лет прославляют бандеровцев, поощряя шествия в их честь и называя их именами улицы. В 2008 году украинские власти установили в Тернополе 4-метровый бронзовый памятник Бандере по случаю 100-летия со дня его рождения. Это один из крупных городов Западной Украины и исторических областей Галиции и Подолии, которые ранее входили в состав Польши