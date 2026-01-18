Рейтинг@Mail.ru
05:32 18.01.2026
россия, тернополь, украина, степан бандера, украинская повстанческая армия, организации украинских националистов* (оун)*
Россия, Тернополь, Украина, Степан Бандера, Украинская повстанческая армия, Организации украинских националистов* (ОУН)*
Скульптор с Западной Украины продает в интернете памятники Бандере

РИА Новости: скульптор с Западной Украины продает в интернете памятники Бандере

© Depositphotos.com / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Depositphotos.com / Andrey Nekrasov
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Скульптор с Западной Украины делает на заказ в интернете памятники украинскому националисту и военному преступнику Степану Бандере, за одну выполненную работу он просит порядка 600 долларов, выяснило РИА Новости на основе анализа украинских профильных ресурсов.
Крупный бюст Бандеры, который можно установить на постамент, продается на популярной доске объявлений.
Вена, Австрия - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Посольство России в Австрии выразило протест из-за шествия в честь Бандеры
3 января, 00:54
Степан Бандера – лидер "Организации украинских националистов"* (ОУН*, запрещена в России как экстремистская), один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещена в России как экстремистская организация). Организация воевала против советских войск, сотрудничала с гитлеровцами.
"Я член союза художников Украины, это моя авторская работа, гранитная крошка, цемент (можно другой материал), любое тонирование, высота 82 см", - пишет пользователь с ником "Дмитро" из Тернополя.
За одну свою работу скульптор Дмитро из Тернополя просит 25 000 украинских гривен – это около 45 000 рублей, или 575 долларов по актуальному на сегодня курсу.
На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Боевики УПА* участвовали в карательных операциях гитлеровских войск, уничтожая в том числе мирное население, сочувствовавшее Советской армии.
Антироссийские киевские режимы последних лет прославляют бандеровцев, поощряя шествия в их честь и называя их именами улицы. В 2008 году украинские власти установили в Тернополе 4-метровый бронзовый памятник Бандере по случаю 100-летия со дня его рождения. Это один из крупных городов Западной Украины и исторических областей Галиции и Подолии, которые ранее входили в состав Польши.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Открытие памятника идейному лидеру Организации украинских националистов* (ОУН*) Степану Бандере во Львове. - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
На Западе потребовали от Украины снести памятники Бандере
30 декабря 2025, 02:54
 
РоссияТернопольУкраинаСтепан БандераУкраинская повстанческая армияОрганизации украинских националистов* (ОУН)*
 
 
