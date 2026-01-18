https://ria.ru/20260118/pamyatnik-2068569879.html
Скульптор с Западной Украины продает в интернете памятники Бандере
Скульптор с Западной Украины продает в интернете памятники Бандере - РИА Новости, 18.01.2026
Скульптор с Западной Украины продает в интернете памятники Бандере
Скульптор с Западной Украины делает на заказ в интернете памятники украинскому националисту и военному преступнику Степану Бандере, за одну выполненную работу...
россия
тернополь
украина
степан бандера
украинская повстанческая армия
организации украинских националистов* (оун)*
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Скульптор с Западной Украины делает на заказ в интернете памятники украинскому националисту и военному преступнику Степану Бандере, за одну выполненную работу он просит порядка 600 долларов, выяснило РИА Новости на основе анализа украинских профильных ресурсов.
Крупный бюст Бандеры
, который можно установить на постамент, продается на популярной доске объявлений.
Степан Бандера – лидер "Организации украинских националистов"* (ОУН*
, запрещена в России
как экстремистская), один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии
"* (УПА*, запрещена в России как экстремистская организация). Организация воевала против советских войск, сотрудничала с гитлеровцами.
"Я член союза художников Украины
, это моя авторская работа, гранитная крошка, цемент (можно другой материал), любое тонирование, высота 82 см", - пишет пользователь с ником "Дмитро" из Тернополя
.
За одну свою работу скульптор Дмитро из Тернополя просит 25 000 украинских гривен – это около 45 000 рублей, или 575 долларов по актуальному на сегодня курсу.
На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Боевики УПА* участвовали в карательных операциях гитлеровских войск, уничтожая в том числе мирное население, сочувствовавшее Советской армии.
Антироссийские киевские режимы последних лет прославляют бандеровцев, поощряя шествия в их честь и называя их именами улицы. В 2008 году украинские власти установили в Тернополе 4-метровый бронзовый памятник Бандере по случаю 100-летия со дня его рождения. Это один из крупных городов Западной Украины и исторических областей Галиции и Подолии, которые ранее входили в состав Польши
.
* Запрещенная в России экстремистская организация