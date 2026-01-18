https://ria.ru/20260118/otdykh-2068563202.html
Эксперт рассказала, сколько выходных дней ждет россиян в 2026 году
Эксперт рассказала, сколько выходных дней ждет россиян в 2026 году - РИА Новости, 18.01.2026
Эксперт рассказала, сколько выходных дней ждет россиян в 2026 году
Россияне будут отдыхать 118 дней в 2026 году, включая праздники, рабочих дней будет 247, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская. РИА Новости, 18.01.2026
общество
татьяна подольская
Эксперт рассказала, сколько выходных дней ждет россиян в 2026 году
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россияне будут отдыхать 118 дней в 2026 году, включая праздники, рабочих дней будет 247, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
"Согласно производственному календарю, в 2026 году предусмотрено 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих дней", - сообщила Подольская
.
Она отметила, что соотношение выходных и рабочих дней в 2026 году составляет примерно один к двум.
При этом период ежегодного оплачиваемого отпуска не учитывается в число выходных дней, так что продолжительность отдыха может увеличиться еще как минимум на 28 дней, уточнила собеседник агентства.