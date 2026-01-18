Орбан принял приглашение Трампа стать соучредителем совета мира по Газе

БУДАПЕШТ, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что принял приглашение президента США Дональда Трампа стать соучредителем "Совета мира" по Газе.
Агентство Блумберг со ссылкой на проект устава совета ранее передавало, что администрация Трампа просит у стран более миллиарда долларов за право на постоянное место в "Совете мира".
Венгерский премьер опубликовал текст письма с подписью Трампа, где его рукой обращение "дорогой премьер-министр" было исправлено на "дорогой Виктор".
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. В состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал Белый дом.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица неоднократно заявляли, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.