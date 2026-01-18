Рейтинг@Mail.ru
Орбан принял приглашение Трампа стать соучредителем совета мира по Газе - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/orban-2068620648.html
Орбан принял приглашение Трампа стать соучредителем совета мира по Газе
Орбан принял приглашение Трампа стать соучредителем совета мира по Газе - РИА Новости, 18.01.2026
Орбан принял приглашение Трампа стать соучредителем совета мира по Газе
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что принял приглашение президента США Дональда Трампа стать соучредителем "Совета мира" по Газе. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T16:19:00+03:00
2026-01-18T16:19:00+03:00
в мире
сша
израиль
венгрия
дональд трамп
виктор орбан
марко рубио
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_274:249:2048:1247_1920x0_80_0_0_69ec46e2a77fb53217e0dd5ef43f1966.jpg
https://ria.ru/20260118/tramp-2068562646.html
https://ria.ru/20260117/izrail-2068534437.html
сша
израиль
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291508_329:144:1903:1324_1920x0_80_0_0_9289ee343a399d943011bae9e87528c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, венгрия, дональд трамп, виктор орбан, марко рубио, всемирный банк, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, США, Израиль, Венгрия, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Марко Рубио, Всемирный банк, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Орбан принял приглашение Трампа стать соучредителем совета мира по Газе

Орбан заявил, что принял приглашение США стать соучредителем совета мира по Газе

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что принял приглашение президента США Дональда Трампа стать соучредителем "Совета мира" по Газе.
Агентство Блумберг со ссылкой на проект устава совета ранее передавало, что администрация Трампа просит у стран более миллиарда долларов за право на постоянное место в "Совете мира".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
СМИ: Трамп требует взнос за постоянное членство в совете мира по Газе
Вчера, 01:48
"Президент Трамп пригласил Венгрию присоединиться к работе "Совета мира" в качестве соучредителя. Мы, конечно же, приняли это почетное приглашение", - написал Орбан в соцсети Х.
Венгерский премьер опубликовал текст письма с подписью Трампа, где его рукой обращение "дорогой премьер-министр" было исправлено на "дорогой Виктор".
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пообещал вскоре раскрыть состав его участников. В состав совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал Белый дом.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира" под председательством Трампа, также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе исключает прямое или косвенное участие ХАМАС в управлении сектором в будущем. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие израильские официальные лица неоднократно заявляли, что Израиль полон решимости добиться полной ликвидации группировки в военном и политическом смысле.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В офисе Нетаньяху прокомментировали объявление комитета по управлению Газой
17 января, 19:18
 
В миреСШАИзраильВенгрияДональд ТрампВиктор ОрбанМарко РубиоВсемирный банкООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала