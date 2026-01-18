https://ria.ru/20260118/opasnost-2068572950.html
В Тульской области отменили ракетную опасность
В Тульской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 18.01.2026
В Тульской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Тульской области, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости, 18.01.2026
тульская область
В Тульской области отменили ракетную опасность
На территории Тульской области отменили ракетную опасность