В Северной Осетии объявили беспилотную опасность
Режим беспилотной опасности объявлен в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 18.01.2026
специальная военная операция на украине
