В Мордовии объявили беспилотную опасность
Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Республики Мордовия, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 18.01.2026
специальная военная операция на украине
республика мордовия
Специальная военная операция на Украине, Республика Мордовия
