В Омской области водитель провалился под лед вместе с трактором
18:13 18.01.2026
В Омской области водитель провалился под лед вместе с трактором
Водитель провалился под лед вместе с трактором на реке Иртыш в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 18.01.2026
2026
В Омской области водитель провалился под лед вместе с трактором

На месте происшествия, где водитель провалился под лед вместе с трактором на реке Иртыш в Омской области
© Фото : Омская полиция/Telegram
На месте происшествия, где водитель провалился под лед вместе с трактором на реке Иртыш в Омской области
ОМСК, 18 янв - РИА Новости. Водитель провалился под лед вместе с трактором на реке Иртыш в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошел днем в Теаризском районе Омской области на льду реки Иртыш. Сотрудники полиции выяснили, что водитель трактора "Молот ZL-30" ехал по дороге Нагорно-Аевск–Бородинка, затем съехал на Иртыш вне ледовой переправы и провалился под лед.
"Водитель утонул вместе с транспортным средством", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
