В Омской области водитель провалился под лед вместе с трактором
Водитель провалился под лед вместе с трактором на реке Иртыш в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 18.01.2026
В Омской области водитель провалился под лед вместе с трактором
Водитель утонул вместе с трактором, провалившись под лед Иртыша