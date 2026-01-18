В аэропорту Пензы сняли ограничения на полеты

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Пензы, сообщила Росавиация.

"Аэропорт Пензы. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.