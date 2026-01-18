https://ria.ru/20260118/ogranicheniya-2068569658.html
В трех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
В трех аэропортах ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 18.01.2026
В трех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщила Росавиация. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T05:26:00+03:00
2026-01-18T05:26:00+03:00
2026-01-18T05:26:00+03:00
владикавказ
грозный
магас
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992149914_0:72:1280:792_1920x0_80_0_0_b4be2df3b1e5076b6d200fe49dcdeff4.jpg
https://ria.ru/20260118/ogranicheniya-2068568115.html
владикавказ
грозный
магас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1f/1992149914_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_2efda3f9a1cf1afff096cf2b98d9b964.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владикавказ, грозный, магас, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Владикавказ, Грозный, Магас, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В трех аэропортах ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Владикавказа, Грозного и Магаса ввели ограничения на полеты