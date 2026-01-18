Рейтинг@Mail.ru
12:54 18.01.2026
В Запорожской области более 205 тысяч абонентов остаются без света
запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины, Происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв - РИА Новости. Более 205 тысяч абонентов в 365 населенных пунктах Запорожской области остаются без света из-за атаки ВСУ, но число отключенных потребителей сокращается, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали минувшей ночью энергетическую инфраструктуру региона, что привело к масштабному отключению электроснабжения.
"На данный момент в Запорожской области остаются без электроснабжения 205 139 абонентов в 365 населенных пунктах. Идет сокращение количества отключенных потребителей, но при этом проблема с частыми отключениями сохраняется, что отражается на теплосетях", - написал Балицкий в канале на платформе Мах.
Запорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
