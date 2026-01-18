Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области почти полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 18.01.2026
17:53 18.01.2026
В Новгородской области почти полностью восстановили электроснабжение
В Новгородской области почти полностью восстановили электроснабжение - РИА Новости, 18.01.2026
В Новгородской области почти полностью восстановили электроснабжение
Работы по восстановлению электроснабжения почти завершены в Новгородской области спустя три недели после начавшихся снегопадов, локальные отключения остались в... РИА Новости, 18.01.2026
новгородская область
новгородская область
2026
новгородская область
Новгородская область
В Новгородской области почти полностью восстановили электроснабжение

В Новгородской области почти везде наладили электроснабжение после снегопадов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Работы по восстановлению электроснабжения почти завершены в Новгородской области спустя три недели после начавшихся снегопадов, локальные отключения остались в двух муниципальных округах, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона.
С 28 декабря 2025 года в Новгородской области начались массовые отключения электричества из-за сильных снегопадов. Проблема затронула жителей 20 муниципалитетов. К 10 января электроснабжение по основным магистралям было восстановлено, оставались локальные перебои в трех округах.
"Работы по восстановлению электроснабжения после прохождения циклона в период январских праздников завершены, за исключением по одному населенному пункту в Марёвском и по двум населенным пунктам в Валдайском округах, где необходима замена опор в труднодоступных местах", - говорится в сообщении.
Как уточнило министерство, один человек в Марёвском и шесть человек в Валдайском округах обеспечены резервными источниками снабжения электрической энергией, им подвозят топливо.
В регионе с 30 декабря 2025 года после сильных снегопадов был введен режим повышенной готовности, все оперативные службы работают в особом режиме.
Новгородская область
 
 
