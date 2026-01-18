В Новгородской области почти полностью восстановили электроснабжение

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Работы по восстановлению электроснабжения почти завершены в Новгородской области спустя три недели после начавшихся снегопадов, локальные отключения остались в двух муниципальных округах, сообщает министерство ЖКХ и ТЭК региона.

С 28 декабря 2025 года в Новгородской области начались массовые отключения электричества из-за сильных снегопадов. Проблема затронула жителей 20 муниципалитетов. К 10 января электроснабжение по основным магистралям было восстановлено, оставались локальные перебои в трех округах.

"Работы по восстановлению электроснабжения после прохождения циклона в период январских праздников завершены, за исключением по одному населенному пункту в Марёвском и по двум населенным пунктам в Валдайском округах, где необходима замена опор в труднодоступных местах", - говорится в сообщении.

Как уточнило министерство, один человек в Марёвском и шесть человек в Валдайском округах обеспечены резервными источниками снабжения электрической энергией, им подвозят топливо.