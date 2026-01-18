В Нидерландах призвали обозначить границы в ответ на шантаж Трампа

ГААГА, 18 янв - РИА Новости. Выбор американского президента Дональда Трампа в пользу шантажа в очередной раз доказывает, что Европа должна установить границы, Выбор американского президента Дональда Трампа в пользу шантажа в очередной раз доказывает, что Европа должна установить границы, заявил лидер крупнейшего оппозиционного блока в Нидерландах "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) Йессе Клавер.

"То, что Трамп выбирает провоцировать и шантажировать, еще раз доказывает: Европа должна установить границы. Покорность и лесть не сработают", - написал Клавер в соцсети Х, комментируя угрозы Трампа ввести пошлины.

По его словам, эта ситуация требует "быстрого, единого и решительного ответа".

Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании Финляндии , которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.

Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил назвал шантажом угрозы американского президента, отметив, что союзники так не поступают друг с другом.