В Нидерландах призвали обозначить границы в ответ на шантаж Трампа

ГААГА, 18 янв - РИА Новости. Выбор американского президента Дональда Трампа в пользу шантажа в очередной раз доказывает, что Европа должна установить границы, заявил лидер крупнейшего оппозиционного блока в Нидерландах "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) Йессе Клавер.
По его словам, эта ситуация требует "быстрого, единого и решительного ответа".
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил назвал шантажом угрозы американского президента, отметив, что союзники так не поступают друг с другом.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.