Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах призвали обозначить границы в ответ на шантаж Трампа - РИА Новости, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 18.01.2026
https://ria.ru/20260118/niderlandy-2068604633.html
В Нидерландах призвали обозначить границы в ответ на шантаж Трампа
В Нидерландах призвали обозначить границы в ответ на шантаж Трампа - РИА Новости, 18.01.2026
В Нидерландах призвали обозначить границы в ответ на шантаж Трампа
Выбор американского президента Дональда Трампа в пользу шантажа в очередной раз доказывает, что Европа должна установить границы, заявил лидер крупнейшего... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T14:14:00+03:00
2026-01-18T14:14:00+03:00
нидерланды
гренландия
в мире
европа
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_46c92db7bb04646b5d5dd6e5bc8c77d2.jpg
https://ria.ru/20260118/grenlandiya-2068505663.html
https://ria.ru/20260118/britaniya-2068573490.html
нидерланды
гренландия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151460/55/1514605514_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0082fea63af62f3a096e40e58addd829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нидерланды, гренландия, в мире, европа, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Нидерланды, Гренландия, В мире, Европа, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
В Нидерландах призвали обозначить границы в ответ на шантаж Трампа

Лидер левых в Нидерландах Клавер: покорность и лесть не сработают с Трампом

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Флаг Нидерландов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 18 янв - РИА Новости. Выбор американского президента Дональда Трампа в пользу шантажа в очередной раз доказывает, что Европа должна установить границы, заявил лидер крупнейшего оппозиционного блока в Нидерландах "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) Йессе Клавер.
"То, что Трамп выбирает провоцировать и шантажировать, еще раз доказывает: Европа должна установить границы. Покорность и лесть не сработают", - написал Клавер в соцсети Х, комментируя угрозы Трампа ввести пошлины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Гренландия — за Украину: Трампу готовят новый "мюнхенский сговор"
Вчера, 08:00
По его словам, эта ситуация требует "быстрого, единого и решительного ответа".
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
Глава МИД Нидерландов Давид ван Вил назвал шантажом угрозы американского президента, отметив, что союзники так не поступают друг с другом.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Флаги Великобритании на фоне Биг-Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Британии испугались реакции Москвы на планы Трампа по Гренландии
Вчера, 06:48
 
НидерландыГренландияВ миреЕвропаДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала