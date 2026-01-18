Французский депутат призвал к выходу страны из НАТО

ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости. Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от левой партии "Непокорившаяся Франция" и координатор этой политической силы в парламенте Мануэль Бомпар призвал в воскресенье к выходу страны из НАТО на фоне объявления со стороны США о введении новых пошлин для стран Европы из-за Гренландии.