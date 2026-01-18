Французский депутат призвал к выходу страны из НАТО

ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости. Депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции от левой партии "Непокорившаяся Франция" и координатор этой политической силы в парламенте Мануэль Бомпар призвал в воскресенье к выходу страны из НАТО на фоне объявления со стороны США о введении новых пошлин для стран Европы из-за Гренландии.
В субботу президент США Дональд Трамп сообщил о введении в феврале пошлины в размере 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии Соединенными Штатами.
"Да, конечно. Вы же видите абсурдный характер ситуации, в которой мы находимся. Одна страна угрожает … другой стране того же самого оборонного альянса (НАТО – ред.). По правде говоря, с этого момента этот альянс больше не имеет никакого смысла", – заявил Бомпар в эфире телеканала BFMTV, отвечая на вопрос ведущей, следует ли Франции выйти из НАТО.
Бомпар напомнил о том, что президент Франции Эммануэль Макрон еще несколько лет назад, в ноябре 2019 года, заявлял о "смерти мозга" НАТО, что, по его мнению, подтверждает необходимость выхода из организации. Тем не менее, депутат выразил сожаление в связи с тем, что ряд стран альянса продолжают закупать американские вооружения, несмотря на противоречия с США, что превращает их в государства, зависимые от Вашингтона. В качестве примера такого государства Бомпар упомянул Данию.
Помимо этого, парламентарий заявил, что, по его мнению, Парижу нужно создать "международный фронт" неприятия того, что он назвал "американскими империализмом и агрессией", который бы действовал с опорой на ООН. Бомпар заявил, что к этому "фронту" необходимо, по его мнению, привлечь как можно больше стран со всего мира.
Ранее Макрон заявил, что угрозы США пошлинами из-за присоединения Франции к учениям в Гренландии недопустимы, а телеканал BFMTV со ссылкой на окружение французского лидера передавал, что он намерен на фоне ситуации с пошлинами запросить от лица страны активацию со стороны Евросоюза "инструмента против принуждения" (anti-coercion instrument, ACI). В то же время лидер правой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла осудил такие действия со стороны Вашингтона и призвал ЕС приостановить торговое соглашения с США от 2025 года.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.