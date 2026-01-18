https://ria.ru/20260118/naemniki-2068575229.html
Военные обнаружили документы грузинских наемников под Константиновкой
ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие обнаружили документы, принадлежащие грузинским наемникам, на одном из опорных пунктов ВСУ на константиновском направлении, рассказал РИА Новости оператор БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Ворон".
"На одном из опорников обнаружили документы — паспорта грузинских наемников. На данном направлении иностранных наемников достаточно много", — рассказал собеседник агентства.
Он также отметил, что среди боевиков ВСУ
на этом участке фронта встречаются и граждане других стран.
"Бывают и поляки, попадаются регулярно", — добавил оператор БПЛА.