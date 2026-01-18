Рейтинг@Mail.ru
Военные обнаружили документы грузинских наемников под Константиновкой - РИА Новости, 18.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
07:14 18.01.2026
Военные обнаружили документы грузинских наемников под Константиновкой
Военные обнаружили документы грузинских наемников под Константиновкой
Военные обнаружили документы грузинских наемников под Константиновкой

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Российские военнослужащие обнаружили документы, принадлежащие грузинским наемникам, на одном из опорных пунктов ВСУ на константиновском направлении, рассказал РИА Новости оператор БПЛА "Южной" группировки войск с позывным "Ворон".
"На одном из опорников обнаружили документы — паспорта грузинских наемников. На данном направлении иностранных наемников достаточно много", — рассказал собеседник агентства.
Он также отметил, что среди боевиков ВСУ на этом участке фронта встречаются и граждане других стран.
"Бывают и поляки, попадаются регулярно", — добавил оператор БПЛА.
