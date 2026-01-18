МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Жители Херсона и Одессы считают, что преследование лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) ведется для того, чтобы расчистить путь во власть для бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, заявили РИА Новости в антифашистском подполье Херсона.
"Многие здесь в Херсоне, да и в Одессе с Николаевом, и на других подконтрольных Киеву территориях считают, что сейчас Великобритания, и вообще весь Запад, руками своего НАБУ расчищает путь к власти для их нового ставленника Залужного, и одновременно зачищают все это пространство от влияния прочих украинских политиков и группировок - от престарелой дамы с косой, то есть от Тимошенко, до собственно (Владимира) Зеленского и его менеджеров разных периодов, вроде (Давида) Арахамии", - сказал РИА Новости представитель антифашисткого сопротивления Херсона.
Собеседник агентства подчеркнул, что недавнее назначение главой офиса Зеленского бывшего руководителя ГУР Кирилла Буданова* также является частью разыгрываемой Западом комбинации, призванной сменить и ротировать их управленцев на Украине. При этом коррупция как таковая настолько плотно въелась в структуру государства на Украине, что уже неотделима от него, и за те или иные коррупционные схемы там можно сажать любого чиновника, считает он.
"Коррупция на Украине еще в начале 90-х годов стала частью государственной системы и даже ее основой. Всё население Херсона, Одессы, Николаева, да и любого города бывшей УССР знает, что воруют абсолютно все украинские чиновники и политики - на всех уровнях и всегда. НАБУ может сейчас провести рандомный обыск у любого депутата, у любого министра, у любого генерала или сотрудника любого силового ведомства и найти там коррупционные схемы и деньги. В смартфоне каждого украинского чиновника есть достаточно следов и доказательств коррупции, чтобы его немедленно закрыть. Но делается это лишь тогда, когда истинным хозяевам современной Украины это зачем-то становится нужно. Не ради народа или закона, а исключительно ради сохранения власти или контролируемой смены ее курса", - подытожил подпольщик.
Ранее НАБУ опубликовало аудиозапись разговора лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины 16 января назначил для Тимошенко залог в размере 767,6 тысячи долларов, обязал ее сдать загранпаспорта, запретил выезжать за пределы Киевской области и общаться с некоторыми депутатами.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.