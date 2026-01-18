В Херсоне и Одессе считают, что НАБУ расчищает путь к власти для Залужного

"Коррупция на Украине еще в начале 90-х годов стала частью государственной системы и даже ее основой. Всё население Херсона, Одессы, Николаева, да и любого города бывшей УССР знает, что воруют абсолютно все украинские чиновники и политики - на всех уровнях и всегда. НАБУ может сейчас провести рандомный обыск у любого депутата, у любого министра, у любого генерала или сотрудника любого силового ведомства и найти там коррупционные схемы и деньги. В смартфоне каждого украинского чиновника есть достаточно следов и доказательств коррупции, чтобы его немедленно закрыть. Но делается это лишь тогда, когда истинным хозяевам современной Украины это зачем-то становится нужно. Не ради народа или закона, а исключительно ради сохранения власти или контролируемой смены ее курса", - подытожил подпольщик.