МВД предупредило о новой схеме мошенников с совместными поездками - РИА Новости, 18.01.2026
11:11 18.01.2026 (обновлено: 12:15 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/mvd-2068589927.html
МВД предупредило о новой схеме мошенников с совместными поездками
министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Общество
МВД предупредило о новой схеме мошенников с совместными поездками

МВД: мошенники начали использовать схему с совместными дальними поездками

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Мошенники начали активно использовать схему с совместными поездками из отдаленных населенных пунктов, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
"В чатах и специализированных сообществах аферисты размещают предложения о поиске попутчиков, выбирая при этом маршруты из отдаленных или труднодоступных населенных пунктов", — говорится в посте на платформе MAX.
После получения отклика злоумышленники просят продолжить диалог в мессенджере, где под предлогом бронирования места направляют фишинговую ссылку.
Россиянам советуют заранее планировать поездки и обращаться только к официальным перевозчикам.
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияОбщество
 
 
