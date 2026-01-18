https://ria.ru/20260118/mvd-2068589927.html
МВД предупредило о новой схеме мошенников с совместными поездками
МВД предупредило о новой схеме мошенников с совместными поездками - РИА Новости, 18.01.2026
МВД предупредило о новой схеме мошенников с совместными поездками
Мошенники начали активно использовать схему с совместными поездками из отдаленных населенных пунктов, сообщили в управлении по организации борьбы с... РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T11:11:00+03:00
2026-01-18T11:11:00+03:00
2026-01-18T12:15:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
https://ria.ru/20260116/moshenniki-2068212187.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, общество
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Общество
МВД предупредило о новой схеме мошенников с совместными поездками
МВД: мошенники начали использовать схему с совместными дальними поездками