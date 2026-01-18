Моуринью отреагировал на слухи о возвращении в "Реал"

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Бывший главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью сравнил слухи о его возможном возвращении в испанский футбольный клуб с мыльными операми.
Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Ранее издание Cope сообщило, что президент "сливочных" Флорентино Перес хочет вернуть португальца в команду. 12 января "Реал" объявил об увольнении Хаби Алонсо с поста главного тренера, в должности его сменил Альваро Арбелоа.
"Не рассчитывайте на меня в этих мыльных операх. Есть хорошие мыльные оперы, но они идут слишком долго. Пропустишь одну-две серии - и уже не понять, что происходит. Не рассчитывайте на меня, я не участвую в мыльных операх", - заявил Моуринью Sport TV Portugal.
Моуринью 62 года. Помимо "Реала", он возглавлял ряд клубов, включая португальский "Порту", английские "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", итальянские "Интер" и "Рому", а также турецкий "Фенербахче", из которого был уволен в конце августа, после чего во второй раз возглавил "Бенфику" в сентябре.
