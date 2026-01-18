Рейтинг@Mail.ru
Моуринью отреагировал на слухи о возвращении в "Реал" - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:17 18.01.2026 (обновлено: 12:18 18.01.2026)
https://ria.ru/20260118/mourinyu-2068595135.html
Моуринью отреагировал на слухи о возвращении в "Реал"
Моуринью отреагировал на слухи о возвращении в "Реал" - РИА Новости Спорт, 18.01.2026
Моуринью отреагировал на слухи о возвращении в "Реал"
Бывший главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью сравнил слухи о его возможном возвращении в испанский футбольный клуб с мыльными операми. РИА Новости Спорт, 18.01.2026
2026-01-18T12:17:00+03:00
2026-01-18T12:18:00+03:00
футбол
спорт
хаби алонсо
альваро арбелоа
жозе моуринью
реал мадрид
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042796553_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ad2f95147cfa38dda6b5ccf1935a9e30.jpg
https://ria.ru/20260117/futbol-2068526508.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/12/2042796553_457:0:2888:1823_1920x0_80_0_0_88823f3f79c7914a8c2c41ae98ddbb54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, хаби алонсо, альваро арбелоа, жозе моуринью, реал мадрид
Футбол, Спорт, Хаби Алонсо, Альваро Арбелоа, Жозе Моуринью, Реал Мадрид
Моуринью отреагировал на слухи о возвращении в "Реал"

Моуринью назвал ситуацию со слухами о возвращении в "Реал" мыльной оперой

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЖозе Моуринью
Жозе Моуринью - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Бывший главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью сравнил слухи о его возможном возвращении в испанский футбольный клуб с мыльными операми.
Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. Под руководством португальца клуб стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны. Ранее издание Cope сообщило, что президент "сливочных" Флорентино Перес хочет вернуть португальца в команду. 12 января "Реал" объявил об увольнении Хаби Алонсо с поста главного тренера, в должности его сменил Альваро Арбелоа.
«
"Не рассчитывайте на меня в этих мыльных операх. Есть хорошие мыльные оперы, но они идут слишком долго. Пропустишь одну-две серии - и уже не понять, что происходит. Не рассчитывайте на меня, я не участвую в мыльных операх", - заявил Моуринью Sport TV Portugal.
Моуринью 62 года. Помимо "Реала", он возглавлял ряд клубов, включая португальский "Порту", английские "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм", итальянские "Интер" и "Рому", а также турецкий "Фенербахче", из которого был уволен в конце августа, после чего во второй раз возглавил "Бенфику" в сентябре.
Футболисты Реала - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"Реал" одержал первую победу под руководством Арбелоа
17 января, 18:04
 
ФутболСпортХаби АлонсоАльваро АрбелоаЖозе МоуриньюРеал Мадрид
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Барселона
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Даллас
    Тампа-Бэй
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Рома
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Авангард
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Эвертон
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Алавес
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Райо Вальекано
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Сочи
    4
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    МБА
    82
    71
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Унион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Бернли
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Сассуоло
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Вест Хэм
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Арсенал
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Ювентус
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    РБ Лейпциг
    Бавария
    1
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала