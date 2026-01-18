https://ria.ru/20260118/moskva-2068640758.html
Движение по Татарской улице в Москве восстановили после пожара
Движение по улице Татарской в Москве восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 18.01.2026
2026-01-18T19:12:00+03:00
2026-01-18T19:12:00+03:00
2026-01-18T19:17:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
