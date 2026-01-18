Рейтинг@Mail.ru
19:12 18.01.2026
Движение по Татарской улице в Москве восстановили после пожара
Движение по Татарской улице в Москве восстановили после пожара
Движение по улице Татарской в Москве восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта. РИА Новости, 18.01.2026
Движение по Татарской улице в Москве восстановили после пожара

Движение по Татарской улице в Москве восстановили после ликвидации пожара

Ликвидация пожара в жилом доме на улице Татарская в центре Москвы
Ликвидация пожара в жилом доме на улице Татарская в центре Москвы
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Движение по улице Татарской в Москве восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РФ сообщили РИА Новости, что возгорание произошло между пятым этажом и чердаком жилого дома на улице Татарская, дом 3, строение 1 в Москве. Порядка 19 человек эвакуировались самостоятельно. Движение по улице в связи с возгоранием было перекрыто. Вскоре пожар был ликвидирован.
"Движение по улице Татарской на участке от дома 3, строение 1 до дома 7, строение 1 восстановлено", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента транспорта.
В Москве ликвидировали пожар в жилом доме
